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СБУ затримала двох російських агентів, які готували теракт біля райуправління поліції у Рівному

Російських агентів затримали "на гарячому", коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку. 

СБУ затримала двох російських агентів, які готували теракт біля райуправління поліції у Рівному
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала двох агентів російських спецслужб, які готували теракт поблизу районного управління поліції. 

Про це повідомляє СБУ. 

За матеріалами справи, російські агенти мали залишити біля адмінбудівлі райуправління поліції у центрі Рівного замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій.   

У момент закладки вибухівки окупанти планували підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до СВП. 

 При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще знаходились біля вибухового пристрою.  

У такий спосіб агенти ФСБ планували вбити максимальну кількість співробітників поліції та пересічних громадян і одночасно ліквідувати виконавців теракту як "зайвих" свідків.  Співробітники СБУ завчасно викрили російських агентів і тим самим зірвали злочинні наміри окупантів. 

Обох фігурантів було затримано "на гарячому", коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку. 

Фото: СБУ
 

На місці події у затриманих вилучено сумку, споряджену СВП та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб РФ.  Фігурантами виявилось двоє 19-річних молодиків, які шукали "швидкі" заробітки на телеграм-каналах.  

Після прибуття до Рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону, з якого забрали СВП для вчинення теракту.  

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).  

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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