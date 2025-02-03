СБУ затримала двох російських агентів, які готували теракт біля райуправління поліції у Рівному

Російських агентів затримали "на гарячому", коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку.

Служба безпеки затримала двох агентів російських спецслужб, які готували теракт поблизу районного управління поліції.

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, російські агенти мали залишити біля адмінбудівлі райуправління поліції у центрі Рівного замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій.

У момент закладки вибухівки окупанти планували підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до СВП.

При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще знаходились біля вибухового пристрою.

У такий спосіб агенти ФСБ планували вбити максимальну кількість співробітників поліції та пересічних громадян і одночасно ліквідувати виконавців теракту як "зайвих" свідків. Співробітники СБУ завчасно викрили російських агентів і тим самим зірвали злочинні наміри окупантів.

Обох фігурантів було затримано "на гарячому", коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку.

Фото: СБУ

На місці події у затриманих вилучено сумку, споряджену СВП та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб РФ. Фігурантами виявилось двоє 19-річних молодиків, які шукали "швидкі" заробітки на телеграм-каналах.

Після прибуття до Рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону, з якого забрали СВП для вчинення теракту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.