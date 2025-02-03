СБУ затримала двох російських агентів, які готували теракт біля райуправління поліції у Рівному

Служба безпеки затримала двох агентів російських спецслужб, які готували теракт поблизу районного управління поліції.
Про це повідомляє СБУ.
За матеріалами справи, російські агенти мали залишити біля адмінбудівлі райуправління поліції у центрі Рівного замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій.
У момент закладки вибухівки окупанти планували підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до СВП.
При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще знаходились біля вибухового пристрою.
У такий спосіб агенти ФСБ планували вбити максимальну кількість співробітників поліції та пересічних громадян і одночасно ліквідувати виконавців теракту як "зайвих" свідків. Співробітники СБУ завчасно викрили російських агентів і тим самим зірвали злочинні наміри окупантів.
Обох фігурантів було затримано "на гарячому", коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку.
На місці події у затриманих вилучено сумку, споряджену СВП та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб РФ. Фігурантами виявилось двоє 19-річних молодиків, які шукали "швидкі" заробітки на телеграм-каналах.
Після прибуття до Рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону, з якого забрали СВП для вчинення теракту.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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