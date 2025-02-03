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На Херсонщині внаслідок обстрілів РФ постраждали троє цивільних

Також пошкоджена інфраструктура.

На Херсонщині внаслідок обстрілів РФ постраждали троє цивільних
Російська війська завдали авіаударів по Веселому Новокаховської громади Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж дня російська армія атакувала населені пункти Херсонщини дронами. Унаслідок обстрілів постраждали три людини, пошкоджень зазнали шість цивільних об’єктів.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Упродовж дня військовослужбовці РФ обстріляли населені пункти Херсонщини із застосуванням артилерії, мінометів та дронів.

"Станом на 17:30 за результатами обстрілів постраждало 3 цивільні особи", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, в селищі Антонівка Херсонського району внаслідок скидання ВОГ зазнала поранення 50-річна жінка. У Херсоні через скид вибухівки з дрона поранений 40-річний чоловік, також унаслідок обстрілу зазнав травм 63-річний чоловік.

Пошкоджено щонайменше 6 цивільних об’єктів, серед яких приватні будинки, автомобіль.

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