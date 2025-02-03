​На Дніпропетровщині двоє депутатів і кримінальний авторитет вимагали в ексзаступника мера $60 тисяч

Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Дніпропетровщині поліція затримала двох депутатів та кримінального авторитета, які, за інформацією слідства, вимагали 60 000 доларів у ексзаступника мера.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Щоб змусити колишнього посадовця сплатити їм надуманий борг, фігуранти погрожували фізичною розправою йому та його рідним. Вони підпалили його будинок та авто. Усім трьом затриманим повідомлено про підозру. Наразі вони перебувають під вартою. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Затримали зловмисників під час отримання від потерпілого частини "боргу" в розмірі 22 000 доларів.

Фото: Нацполіція

"Загалом кримінальний авторитет та двоє чинних депутатів однієї з міських рад - керівники комунальних підприємств - вимагали 60 000 доларів. Вони стверджували, що цю суму їм нібито заборгував ексзаступник міського голови. Зловмисники протягом певного часу чинили психологічний тиск на потерпілого, погрожуючи йому та його близьким фізичною розправою. Згодом вдалися до радикальніших дій: залучивши поки що невстановлених осіб, кидали на подвір’я чоловіка світлошумові гранати, підпалили його будинок та автомобіль. Побоюючись за своє життя і безпеку родини, потерпілий змушений був погодитися на злочинні вимоги", - зазначили в Нацполіції.

Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу. Суд відправив усіх під варту.