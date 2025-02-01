Через російські обстріли на Дніпропетровщині пошкоджена спортшкола

Унаслідок нічних обстрілів РФ у Нікополі Дніпропетровської області пошкоджень зазнали спортшкола та житлові будинки. Росіяни вдарили з важкої артилерії та із РСЗВ "Град".
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"З вечора агресор продовжував атакувати Нікопольщину. Застосовував РСЗВ "Град" та важку артилерію", — пише Лисак.
Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.
Унаслідок обстрілів пошкоджені спортшкола, дві багатоквартирні та приватний будинки, господарська споруда, а також гараж і парники.
- Сьогодні вранці росіяни атакували Полтаву та Миргород. У Полтаві ворог влучив у багатоповерхівку. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється.