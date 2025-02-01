Через російські обстріли на Дніпропетровщині пошкоджена спортшкола

Унаслідок нічних обстрілів РФ у Нікополі Дніпропетровської області пошкоджень зазнали спортшкола та житлові будинки. Росіяни вдарили з важкої артилерії та із РСЗВ "Град".

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"З вечора агресор продовжував атакувати Нікопольщину. Застосовував РСЗВ "Град" та важку артилерію", — пише Лисак.

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджені спортшкола, дві багатоквартирні та приватний будинки, господарська споруда, а також гараж і парники.