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За добу Сили оборони ліквідували ще 1430 російських окупантів

Загальні втрати ворога складають близько близько 839 040 росіян.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1430 російських окупантів
Фото: скрин відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1430 російських окупантів, а також ворожу техніку. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 839 040 (+1430) осіб,
  • танків ‒ 9902 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20653 (+22) од,
  • артилерійських систем – 22493 (+48) од,
  • РСЗВ – 1266 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23694 (+121),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35629 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3727 (+1)

Дані уточнюються.

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