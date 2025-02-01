За добу Сили оборони ліквідували ще 1430 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога складають близько близько 839 040 росіян.

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