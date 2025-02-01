За добу Сили оборони ліквідували ще 1430 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1430 російських окупантів, а також ворожу техніку.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 839 040 (+1430) осіб,
- танків ‒ 9902 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20653 (+22) од,
- артилерійських систем – 22493 (+48) од,
- РСЗВ – 1266 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23694 (+121),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35629 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3727 (+1)
Дані уточнюються.