Головне за п’ятницю, 31 січня: ракетний удар по Одесі, понад 130 боєзіткнень, виведення з фронту північнокорейців

Бойові дії на Донеччині, 132 бойових зіткнення, ворожі обстріли, ураження командного пункту угруповання військ “Курськ”. Яким запам’ятається 1073-й день повномасштабної війни.

Одеса після обстрілу 31 січня 2025 року

Увечері 31 січня Росія атакувала Одесу ракетами.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. За його словами, російські терористи атакували історичне середмістя Одеси.

Повітряні сили ЗСУ перед цим попередили про рух кількох швидкісних повітряних цілей в акваторії Чорного моря у бік Одеси.

Місцеве видання "Думська" повідомило, що унаслідок падіння уламків ракети сильно постраждала будівля готелю «Брістоль», збудованого у 1898-1899 роках за проєктом архітектора Олександра Бернардацці.

Пізніше Кіпер повідомив, що унаслідок ворожого удару є постраждала співробітниця готелю.

Згодом міський голова Геннадій Труханов заявив про двох потерпілих.

Він додав, що є багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, пошкоджена будівля, яка перебуває під посиленим захистом.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 31 січня відбулося 132 бойових зіткнення.

Противник 54 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку.

На Курському та Лиманському напрямках відбулось по 11 боєзіткнень, ще 10 - на Торецькому.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 31 січня – в новині.

Північнокорейські солдати, які приєдналися до своїх російських союзників у битві проти українських сил, були виведені з лінії фронту після того, як зазнали великих втрат, пише The New York Times із посиланням на офіційних осіб України та США, яка говорили на умовах анонімності.

Північнокорейські війська, спрямовані для підтримки російських сил, які намагаються відбити український наступ усередині кордонів Росії, не були помічені на фронті близько двох тижнів.

Сьогодні, 31 січня, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ “Курськ” збройних сил ворога у місті Рильськ Курської області.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника. Ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику.

Сили безпілотних систем підтвердили використання БпЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення.

За інформацією командування, це «унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою».

«Російська пропаганда постійно заявляє про «збиття» подібних бортів, але вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше. Оператори 14 окремий полк БпАК СБС понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде», - запевнили військові.

Зростає кількість театрів, що підтримали потерпілих від домагань на тлі скандалу з викладачем університету ім. Івана Карпенка-Карого та директором-художнім керівником «Молодого театру» Андрієм Білоусом.

Українські театри продовжують публікувати офіційні заяви на підтримку потерпілих театралів. 31 січня з'явилося одразу декілька таких повідомлень.

Як повідомлялося, нещодавно театральну спільноту сколихнув вже другий за декілька років скандал, повʼязаний із Київським національним університетом ім. Івана Карпенка-Карого. Викладача університету та директора-художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса було звинувачено в сексуальних домаганнях щодо студенток вишу. Показово, що університет одразу зайняв позицію захисту викладача. Тільки після обурення та тиску з боку спільноти його було відсторонено від роботи до закінчення розслідування.

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