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​Росія завдала ракетного удару по Одесі (оновлення)

Під обстріл потрапив історичний центр міста.

​Росія завдала ракетного удару по Одесі (оновлення)
Одеса після обстрілу 31 січня 2025 року
Фото: Думська

Увечері 31 січня Росія атакувала Одесу ракетами.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

За його словами, російські терористи атакували історичне середмістя Одеси. 

«Загроза лишається», - додав Кіпер.

наслідки обстрілу Одеси 31 січня 2025 року
Фото: Telegram/Олег Кіпер
наслідки обстрілу Одеси 31 січня 2025 року

наслідки обстрілу Одеси 31 січня 2025 року
Фото: Telegram/Олег Кіпер
наслідки обстрілу Одеси 31 січня 2025 року

Повітряні сили ЗСУ перед цим попередил про рух кількох швидкісних повітряних цілей в акваторії Чорного моря у бік Одеси.

Місцеве видання "Думська" повіомоило, що унаслідок падіння уламків ракети сильно постраждала будівля готелю «Брістоль», збудованого у 1898-1899 роках за проєктом архітектора Олександра Бернардацці.

Оновлення. Кіпер повідомив, що унаслідок ворожого удару є постраждала співробітниця готелю. 

"Жінку ушпиталено. Їй надається вся необхідна медична допомога", - додав очільник області.

Відреагував на обстріл Володимир Зеленський.

"Зараз на Півдні нашої країни – в Одесі – тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередньо – балістика. Удари просто по місту, по звичайній цивільній забудові. Знову й знову: ППО – перший пріоритет, працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі", - сказав глава держави у відеозверненні.

Згодом міський голова Геннадій Труханов заявив про двох потерпілих.

"Наразі їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога", - повідомив очільник Одеси.

поранені в Одесі 31 січня 2025 року
Фото: Telegram/Олег Кіпер
поранені в Одесі 31 січня 2025 року

Він додав, що є багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, пошкоджена будівля, яка перебуває під посиленим захистом. 

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