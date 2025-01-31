Міноборони заявляє, що АОЗ не укладала прямі контракти і виконувала роль спецекспортерів

Агенція оборонних закупівель під керівництвом Марини Безрукової не укладала прямі контракти, а з посередниками і за своєю суттю АОЗ виконувала роль спецекспортерів.

Таку заяву зробив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на брифінгу 31 січня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Обіцяли, що держпідприємство створювалось для того, щоб створювати прямі контракти. Прямих контрактів немає. За винятком укладених із внутрішнім виробником. І може декілька десятків із зовнішнім. Все інше - агенція виконувала реально роль тих самих спецекспортерів. Тобто укладають контракти з посередником, а посередник - із відповідним виробником», - сказав заступник глави Міноборони.

Гаврилюк додав, що потребу закупівель визначає Генштаб ЗСУ і що Агенція не взяла не себе відповідальність за поняття процесу закупівель. При цьому Міноборони, на думку заступника міністра, не несе відповідальність за кожен узгоджений контракт.

«Ситуація така, що ви найняли робітника, заплатили йому, він не виконав свою роботу, яку мав виконати, і ви розділяєте з ним відповідальність? У нас державних підприємств більше семи десятків. Проблеми ми маємо тільки з одним держпідприємством на сьогоднішній день. І причому з тим підприємством, яке являється найбільш основним і тим, від якого залежить в принципі основне завдання, яке покладається на Міноборони - забезпечення Збройних сил України», - зазначив Гаврилюк.