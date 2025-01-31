Міноборони заявляє, що АОЗ не укладала прямі контракти і виконувала роль спецекспортерів

Агенція оборонних закупівель під керівництвом Марини Безрукової не укладала прямі контракти, а з посередниками і за своєю суттю АОЗ виконувала роль спецекспортерів.
Таку заяву зробив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на брифінгу 31 січня, передає «Інтерфакс-Україна».
«Обіцяли, що держпідприємство створювалось для того, щоб створювати прямі контракти. Прямих контрактів немає. За винятком укладених із внутрішнім виробником. І може декілька десятків із зовнішнім. Все інше - агенція виконувала реально роль тих самих спецекспортерів. Тобто укладають контракти з посередником, а посередник - із відповідним виробником», - сказав заступник глави Міноборони.
Гаврилюк додав, що потребу закупівель визначає Генштаб ЗСУ і що Агенція не взяла не себе відповідальність за поняття процесу закупівель. При цьому Міноборони, на думку заступника міністра, не несе відповідальність за кожен узгоджений контракт.
«Ситуація така, що ви найняли робітника, заплатили йому, він не виконав свою роботу, яку мав виконати, і ви розділяєте з ним відповідальність? У нас державних підприємств більше семи десятків. Проблеми ми маємо тільки з одним держпідприємством на сьогоднішній день. І причому з тим підприємством, яке являється найбільш основним і тим, від якого залежить в принципі основне завдання, яке покладається на Міноборони - забезпечення Збройних сил України», - зазначив Гаврилюк.
- 31 січня Міноборони заявило, що цього дня закінчується контракт Марини Безрукової з Агенцією оборонних закупівель і його продовжувати не будуть. А з 1 лютого тимчасове виконання обов’язків керівника Агенції покладуть на Арсена Жумаділова, який керує Державним оператором тилу. Він виконуватиме ці функції до моменту затвердження нового директора АОЗ, зазначили у міністерстві.
- Раніше Наглядова рада погодила продовження контракту з Безруковою 22 січня 2025-го. Але Умєров це не затвердив - журналістка і членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко повідомила, що з міністерства прийшло непогодження. При цьому вона вказала, що Наглядова рада має повноваження обирати голову АОЗ.
- Після того глава Міноборони здійснив кадрові перестановки і призначив на посаду тимчасового очільника АОЗ керівника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова.
- Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін згодом повідомив, що у державному реєстрі внесли кілька змін щодо керівника Агенції. 25 січня нотаріус записав Жумаділова без згадки про т.в.о. і «викинув» прізвище Безрукової. Після аналізу ЦПК дій Умєрова і нотаріуса, якого пов’язують із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, у держреєстрі знову з’являються зміни - Жумаділова вказують як т.в.о. на період відсторонення повноважної директорки. А через два дні запис щодо керівника АОЗ знову змінюється: Жумаділов «зникає» навіть як т.в.о., а в графу «керівник» повертається Марина Безрукова. Шабунін відзначив, що «ці зміни було внесено нотаріусом на основі рішення Наглядової ради АОЗ про продовження на рік контракту з Безруковою».
- 30 січня Агенція оборонних закупівель оприлюднила заяву щодо статусу Безрукової – вона залишається чинною директоркою.