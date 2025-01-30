Агенція оборонних закупівель оприлюднила заяву щодо статусу Марини Безрукової

"Дані в Єдиному державному реєстрі були приведені у відповідність до фактичних обставин", - наголосили в АОЗ.

Агенція оборонних закупівель відреагувала на численні запити, які стосувалися останніх змін у реєстраційних даних АОЗ щодо статусу її керівниці Марини Безрукової.

Як ідеться на фейсбук-сторінці Агенції, Безрукова є «чинним директором Агенції оборонних закупівель з 1 лютого 2024 року».

«Ці повноваження не припинялися, і були подовжені додатковою угодою, підписаною головою Наглядової ради АОЗ 23 січня 2024 року. У зв`язку з цим державному реєстраторові були подані необхідні документи, і дані в Єдиному державному реєстрі були приведені у відповідність до фактичних обставин», - зазначили в Агенції оборонних закупівель.

Скандал довкола Агенції оборонних закупівель