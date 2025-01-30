Агенція оборонних закупівель оприлюднила заяву щодо статусу Марини Безрукової

Агенція оборонних закупівель відреагувала на численні запити, які стосувалися останніх змін у реєстраційних даних АОЗ щодо статусу її керівниці Марини Безрукової.
Як ідеться на фейсбук-сторінці Агенції, Безрукова є «чинним директором Агенції оборонних закупівель з 1 лютого 2024 року».
«Ці повноваження не припинялися, і були подовжені додатковою угодою, підписаною головою Наглядової ради АОЗ 23 січня 2024 року. У зв`язку з цим державному реєстраторові були подані необхідні документи, і дані в Єдиному державному реєстрі були приведені у відповідність до фактичних обставин», - зазначили в Агенції оборонних закупівель.
Скандал довкола Агенції оборонних закупівель
- Марина Безрукова очолила Агенцію оборонних закупівель у січні 2024 року.
- Наглядова рада погодила продовження контракту з Безруковою 22 січня 2025-го. Але Умєров це не затвердив - журналістка і членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко повідомила, що з міністерства прийшло непогодження. При цьому вона вказала, що Наглядова рада має повноваження обирати голову АОЗ.
- Після того глава Міноборони здійснив кадрові перестановки і призначив на посаду тимчасового очільника АОЗ керівника Державного оператора тилу Арсена Жумаділова.
- Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін згодом повідомив, що у державному реєстрі внесли кілька змін щодо керівника Агенції. 25 січня нотаріус записав Жумаділова без згадки про т.в.о. і «викинув» прізвище Безрукової. Після аналізу ЦПК дій Умєрова і нотаріуса, якого пов’язують із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, у держреєстрі знову з’являються зміни - Жумаділова вказують як т.в.о. на період відсторонення повноважної директорки. А через два дні запис щодо керівника АОЗ знову змінюється: Жумаділов «зникає» навіть як т.в.о., а в графу «керівник» повертається Марина Безрукова. Шабунін відзначив, що «ці зміни було внесено натаріусом на основі рішення Наглядової ради АОЗ про продовження на рік контракту з Безруковою».