Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Зеленський заявив, що "Путін уб'є всіх", якщо половина армії піде додому
Зеленський заявив, що "Путін уб'є всіх", якщо половина армії піде додому
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути із війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути із війська. Ось що відбувається
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
ГоловнаЕкономікаФінанси

За минулий рік НАЗК виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд гривень

Торік агентство розпочало 1050 повних перевірок декларацій, із яких завершило 715.

За минулий рік НАЗК виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд гривень
Фото: LB.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції за минулий рік виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд грн та ознаки незаконного збагачення на 192 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Торік агентство розпочало 1050 повних перевірок декларацій, із яких завершило 715. Вони були відібрані за ризик-орієнтованим підходом. Перелік осіб, стосовно яких розпочато повні перевірки, а також результати перевірок можна знайти тут.

У 353 деклараціях виявлені недостовірні відомості на 3,8 млрд грн, ознаки незаконного збагачення на 192,1 млн грн та необґрунтованість активів на понад 47 млн грн. 

"Таким чином, ознаки недостовірних відомостей знайдені в кожній другій з перевірених декларацій", - зазначили в НАЗК.

До компетентних органів скеровано 228 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак правопорушень, передбачених статтями 368-5 і 366-2 КК (Незаконне збагачення й декларування недостовірної інформації), та ще 85 – за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП (Порушення вимог фінансового контролю).

На розгляд суду НАЗК спрямувало 12 адміністративних протоколів за недостовірне декларування. До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передано 10 матеріалів.

Найбільші суми недостовірних відомостей виявлено у деклараціях:

  • колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА на понад 130 млн грн у декларації за 2021 рік. НПУ розпочало кримінальне провадження;
  • заступника начальника Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях на понад 100,9 млн грн у декларації за 2021 рік та понад 48,8 млн грн у декларації за 2022 рік. ДБР розпочало кримінальне провадження;
  • колишнього заступника начальника відділу Закарпатської митниці на понад 306,9 млн грн у декларації за 2023 рік, та понад 286 млн грн у декларації за 2022 рік. ДБР розпочало кримінальне провадження;
  • колишнього голови Білгород-Дністровської районної ради Одеської області на понад 59,6 млн грн у декларації за 2021 рік. НПУ розпочала кримінальне провадження;
  • колишнього депутата Обухівської районної ради на майже 373 млн грн у декларації за 2022 рік. НПУ розпочала кримінальне провадження; 
  • депутата Кам’янець-Подільської міської ради на понад 253 млн грн у декларації за 2021 рік та понад 252 млн грн у декларації за 2022 рік. НПУ розпочала кримінальне провадження. 

"У 2025 році ми плануємо збільшити кількість проведених повних перевірок за рахунок оптимізації процесів їх проведення, а також підвищити їх ефективність за рахунок удосконалення співпраці з органами досудового розслідування для досягнення мети - невідворотності покарання за порушення вимог фінансового контролю", - зазначив голова НАЗК Віктор Павлущик.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies