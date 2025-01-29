За минулий рік НАЗК виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції за минулий рік виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд грн та ознаки незаконного збагачення на 192 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Торік агентство розпочало 1050 повних перевірок декларацій, із яких завершило 715. Вони були відібрані за ризик-орієнтованим підходом. Перелік осіб, стосовно яких розпочато повні перевірки, а також результати перевірок можна знайти тут.

У 353 деклараціях виявлені недостовірні відомості на 3,8 млрд грн, ознаки незаконного збагачення на 192,1 млн грн та необґрунтованість активів на понад 47 млн грн.

"Таким чином, ознаки недостовірних відомостей знайдені в кожній другій з перевірених декларацій", - зазначили в НАЗК.

До компетентних органів скеровано 228 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак правопорушень, передбачених статтями 368-5 і 366-2 КК (Незаконне збагачення й декларування недостовірної інформації), та ще 85 – за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП (Порушення вимог фінансового контролю).

На розгляд суду НАЗК спрямувало 12 адміністративних протоколів за недостовірне декларування. До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передано 10 матеріалів.

Найбільші суми недостовірних відомостей виявлено у деклараціях:

колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА на понад 130 млн грн у декларації за 2021 рік. НПУ розпочало кримінальне провадження;

заступника начальника Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях на понад 100,9 млн грн у декларації за 2021 рік та понад 48,8 млн грн у декларації за 2022 рік. ДБР розпочало кримінальне провадження;

колишнього заступника начальника відділу Закарпатської митниці на понад 306,9 млн грн у декларації за 2023 рік, та понад 286 млн грн у декларації за 2022 рік. ДБР розпочало кримінальне провадження;

колишнього голови Білгород-Дністровської районної ради Одеської області на понад 59,6 млн грн у декларації за 2021 рік. НПУ розпочала кримінальне провадження;

колишнього депутата Обухівської районної ради на майже 373 млн грн у декларації за 2022 рік. НПУ розпочала кримінальне провадження;

депутата Кам’янець-Подільської міської ради на понад 253 млн грн у декларації за 2021 рік та понад 252 млн грн у декларації за 2022 рік. НПУ розпочала кримінальне провадження.

"У 2025 році ми плануємо збільшити кількість проведених повних перевірок за рахунок оптимізації процесів їх проведення, а також підвищити їх ефективність за рахунок удосконалення співпраці з органами досудового розслідування для досягнення мети - невідворотності покарання за порушення вимог фінансового контролю", - зазначив голова НАЗК Віктор Павлущик.