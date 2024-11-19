АРМА розшукало активи посадовців на понад 4 млн доларів США за кордоном

Йдеться про апартаменти у Маямі, квартири у Грузії та Чехії, майно на курорті, нерухомість у Болгарії, авто та гроші на рахунку.

Активів посадовців за кордоном на понад 4 мільйони доларів США вдалося розшукати за 4 місяці роботи спільного механізму взаємодії Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби АРМА.

Серед розшуканих активів з ознаками необгрунтованості:

розкішні апартаменти в Маямі (США),

квартири в Батумі (Грузія) та Празі (Чехія),

нерухоме майно на угорському бальнеологічному курорті,

нерухомість на узбережжі Чорного моря в Болгарії,

елітний автомобіль Porsche Cayenne 2024-го р. випуску вартістю 77 000 доларів США,

понад 400 тисяч євро на банківському рахунку в Молдові.

Зараз очікують на їх арешт та передачу в управління АРМА, а також на направлення в межах міжнародно-правової допомоги запиту Офісу генерального прокурора про легалізацію такого рішення суду.