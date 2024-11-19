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АРМА розшукало активи посадовців на понад 4 млн доларів США за кордоном

Йдеться про апартаменти у Маямі, квартири у Грузії та Чехії, майно на курорті, нерухомість у Болгарії, авто та гроші на рахунку. 

АРМА розшукало активи посадовців на понад 4 млн доларів США за кордоном
Засідання АРМА 27 жовтня 2023 р

Активів посадовців за кордоном на понад 4 мільйони доларів США вдалося розшукати за 4 місяці роботи спільного механізму взаємодії Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби АРМА. 

Серед розшуканих активів з ознаками необгрунтованості:

  • розкішні апартаменти в Маямі (США),
  • квартири в Батумі (Грузія) та Празі (Чехія),
  • нерухоме майно на угорському бальнеологічному курорті,
  • нерухомість на узбережжі Чорного моря в Болгарії,
  • елітний автомобіль Porsche Cayenne 2024-го р. випуску вартістю 77 000 доларів США,
  • понад 400 тисяч євро на банківському рахунку в Молдові.

Зараз очікують на їх арешт та передачу в управління АРМА, а також на направлення в межах міжнародно-правової допомоги запиту Офісу генерального прокурора про легалізацію такого рішення суду.

  • Для повернення таких активів Нацагентство у липні 2023 розробило та затвердило Порядок реалізації арештованих активів за кордоном. 
  • У липні цього року АРМА та НАЗК розробили спільний механізм виявлення необґрунтованих активів. Документ визначає чіткі механізми співпраці між двома органами для ефективного виявлення активів, які не відповідають декларованим доходам або не можуть бути обґрунтовані законними джерелами.
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