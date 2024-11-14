АРМА розшукало активи колишніх посадовців Міненерго. Дані передали до ДБР

Вже знайшли 3 об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, 4 земельні ділянки та 2 транспортні засоби. Чекають на відповідь банків про гроші на рахунках.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Державного бюро розслідувань (ДБР) розшукало активи службових осіб колишнього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, які завдали збитків бюджету на близько 1,5 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Агентства.

За даними слідства, посадовці міністерства штучно створювали перешкоди для виконання постанови Кабінету Міністрів України щодо експлуатації газорозподільних систем, сприяючи ухиленню від оплати за користування державним майном. Внаслідок цих дій державний бюджет недоотримав 1,488 млрд гривень у період з травня 2017 по грудень 2020 року.

Уже виявили перші активи фігурантів справи: 3 об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, 4 земельні ділянки та 2 транспортні засоби. Також очікують на відповіді від банківських установ щодо наявності рахунків та коштів на них.

Всю інформацію про активи вже передали до органу досудового розслідування, щоб їх арештувати та передати в управління АРМА.