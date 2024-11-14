АРМА розшукало активи колишніх посадовців Міненерго. Дані передали до ДБР

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Державного бюро розслідувань (ДБР) розшукало активи службових осіб колишнього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, які завдали збитків бюджету на близько 1,5 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Агентства.
За даними слідства, посадовці міністерства штучно створювали перешкоди для виконання постанови Кабінету Міністрів України щодо експлуатації газорозподільних систем, сприяючи ухиленню від оплати за користування державним майном. Внаслідок цих дій державний бюджет недоотримав 1,488 млрд гривень у період з травня 2017 по грудень 2020 року.
Уже виявили перші активи фігурантів справи: 3 об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, 4 земельні ділянки та 2 транспортні засоби. Також очікують на відповіді від банківських установ щодо наявності рахунків та коштів на них.
Всю інформацію про активи вже передали до органу досудового розслідування, щоб їх арештувати та передати в управління АРМА.
- Прізвищ посадовців не повідомляють, однак із матеріалів справи можна зрозуміти, що йдеться зокрема про колишнього міністра енергетики Ігоря Насалика, якому у лютому 2023 повідомили про підозру. Йому інкримінували підписання збиткових для держави угод на 1,5 млрд грн.
- Згодом йому змінили підозру на зловживання службовим становищем. За цією статею максимальне покарання становить 6 років позбавлення волі. Раніше йому інкримінували службову недбалість (максимальне покарання 5 років позбавлення волі).
- Насалик обіймав посаду міністра з квітня 2016 року по серпень 2019 року. До цього він був депутатом Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка, а в період 2006-2014 років був мером Калуша Івано-Франківської області. На позачергових виборах у липні 2019 балотувався до Верховної Ради в Калуському окрузі №85, але посів лише третє місце.