Апеляційний суд залишив активи Жеваго під арештом

Північний апеляційний господарський суд 7 листопада залишив у силі рішення про арешт низки активів олігарха-втікача Костянтина Жеваго за позовом Фонду гарантування вкладів. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Жеваго та його група компаній Ferrexpo намагались оскаржити, зокрема, арешт 1% від статутного капіталу Полтавського гірничо-збагачувального комбінату; 1% від статутного капіталу Єристівського гірничо-збагачувального комбінату та 1% від статутного капіталу Біланівського гірничо-збагачувального комбінату – частини активів, що були заарештовані у 2023 році як забезпечення позову Фонду гарантування.
Крім того, Жеваго та його група компаній Ferrexpo намагались оскаржити арешт усіх інших наявних в Україні активів власника банку “Фінанси і кредит”, якого добився у суді Фонд гарантування вкладів у липні 2024 р.
Нинішнє рішення Північного апеляційного господарського суду дозволяє зберегти заарештовані активи та у разі позитивного рішення суду за позовом Фонду гарантування до Жеваго на 46 млрд грн за рахунок їх стягнення отримати відшкодування збитків, завданих банку та його кредиторам діями акціонера банку “Фінанси та кредит”. Ця справа нині перебуває на етапі підготовчих засідань у суді першої інстанції.
- Торік у серпні САП і НАБУ повідомили Жеваго про підозру у злочині, передбаченим ч. 4 ст. 369 КК України ‒ пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
- Жеваго з жовтня 2019 року перебував у розшуку за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит". Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану.
- У грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. Бізнесмена підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень.
- Також детективи НАБУ розслідують справу за підозрою Жеваго у наданні хабара голові та суддям Верховного Суду України. Французька сторона 28 липня 2023 року вручила Жеваго повідомлення про підозру у цьому провадженні.
- У березні минулого року суд у Франції відхилив запит української сторони про екстрадицію Жеваго до України. А в 10 листопада – остаточно відмовився давати дозвіл на його видачу.