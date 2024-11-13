Апеляційний суд залишив активи Жеваго під арештом

Це рішення дозволяє зберегти заарештовані активи та у разі позитивного рішення суду за позовом Фонду гарантування до Жеваго на 46 млрд грн за рахунок їх стягнення отримати відшкодування збитків, завданих банку “Фінанси та кредит” та його кредиторам.

Північний апеляційний господарський суд 7 листопада залишив у силі рішення про арешт низки активів олігарха-втікача Костянтина Жеваго за позовом Фонду гарантування вкладів. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Жеваго та його група компаній Ferrexpo намагались оскаржити, зокрема, арешт 1% від статутного капіталу Полтавського гірничо-збагачувального комбінату; 1% від статутного капіталу Єристівського гірничо-збагачувального комбінату та 1% від статутного капіталу Біланівського гірничо-збагачувального комбінату – частини активів, що були заарештовані у 2023 році як забезпечення позову Фонду гарантування.

Крім того, Жеваго та його група компаній Ferrexpo намагались оскаржити арешт усіх інших наявних в Україні активів власника банку “Фінанси і кредит”, якого добився у суді Фонд гарантування вкладів у липні 2024 р.

Нинішнє рішення Північного апеляційного господарського суду дозволяє зберегти заарештовані активи та у разі позитивного рішення суду за позовом Фонду гарантування до Жеваго на 46 млрд грн за рахунок їх стягнення отримати відшкодування збитків, завданих банку та його кредиторам діями акціонера банку “Фінанси та кредит”. Ця справа нині перебуває на етапі підготовчих засідань у суді першої інстанції.