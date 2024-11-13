Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
«Буча»: кітч і геноцид
«Буча»: кітч і геноцид
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Небезпека росте, люди повертаються
Небезпека росте, люди повертаються
ГоловнаЕкономікаДержава

Сметанін: річний оборот українського ОПК складає $30 млрд

Україна виробляє величезний спектр продукції: від дронів до великої броньованої техніки.

Сметанін: річний оборот українського ОПК складає $30 млрд
Герман Сметанін
Фото: надано пресслужбою

Річна спроможність українського оборонно-промислового комплексу складає 30 млрд доларів. Україна виробляє величезний спектр продукції: від дронів до великої броньованої техніки.

Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"800+ підприємств, 300+ тисяч працівників оборонки. Величезний спектр продукції: від дронів до великої броньованої техніки. Власне серійне виробництво всієї номенклатури мінометних та артилерійських повнокомплектних пострілів, у тому числі виробництво 155-мм снарядів", – зазначив він. 

За його словами, українська оборонка стала виробляти до 20 САУ на місяць – більше, ніж будь-яка країна вільного світу. 

"Сотні мільйонів доларів інвестицій з-за кордону, відкриті спільні підприємства з гігантами оборонної промисловості світу. Власні “мавіки”, розробки в напрямку роїв дронів, впровадження штучного інтелекту. Загалом — 30 мільярдів доларів річної спроможності", наголосив Сметанін і додав, що "є, куди рости, але й нам є, чим пишатись". 

Він нагадав, що уряд багато робить для української оборонки. Йдеться про спрощення законодавства, доступне кредитування, відкриття ринку вибухових речовин для приватного бізнесу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies