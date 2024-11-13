Сметанін: річний оборот українського ОПК складає $30 млрд

Україна виробляє величезний спектр продукції: від дронів до великої броньованої техніки.

Річна спроможність українського оборонно-промислового комплексу складає 30 млрд доларів. Україна виробляє величезний спектр продукції: від дронів до великої броньованої техніки.

Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"800+ підприємств, 300+ тисяч працівників оборонки. Величезний спектр продукції: від дронів до великої броньованої техніки. Власне серійне виробництво всієї номенклатури мінометних та артилерійських повнокомплектних пострілів, у тому числі виробництво 155-мм снарядів", – зазначив він.

За його словами, українська оборонка стала виробляти до 20 САУ на місяць – більше, ніж будь-яка країна вільного світу.

"Сотні мільйонів доларів інвестицій з-за кордону, відкриті спільні підприємства з гігантами оборонної промисловості світу. Власні “мавіки”, розробки в напрямку роїв дронів, впровадження штучного інтелекту. Загалом — 30 мільярдів доларів річної спроможності", наголосив Сметанін і додав, що "є, куди рости, але й нам є, чим пишатись".

Він нагадав, що уряд багато робить для української оборонки. Йдеться про спрощення законодавства, доступне кредитування, відкриття ринку вибухових речовин для приватного бізнесу.