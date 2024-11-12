БЕБ: бюджет втратив 300 млн грн через схеми з перепродажем колючого дроту для фортифікацій

Військові державні адміністрації вимушені купувати барʼєрні рубежі за завищеною ціною у комерційних підприємств, хоча виробляють продукцію державні установи.

Бюджет втратив 300 млн грн через схеми з перепродажем колючого дроту для фортифікацій, повідомляє Бюро економічної безпеки.

За даними аналітиків БЕБ, понад 60% бар’єрних рубежів типу «Єгоза», які виготовляють в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби, продаються на підприємства-посередники. Через це з початку року бюджет вже втратив близько 300 млн грн.

Встановлено, що виробники реалізують до 45% усього обсягу такої продукції безпосередньо на адресу держорганів, а решту – через комерційні підприємства. Останні надалі встановлюють націнку до 45 % під час перепродажу товару державним установам.

“В умовах збройної агресії військові державні адміністрації вимушені купувати барʼєрні рубежі за завищеною ціною у комерційних підприємств, хоча виробляють продукцію державні установи. Однак наразі вони здебільшого відмовляють адміністраціям у закупівлі цих матеріалів для фортифікацій”, – зазначає заступник директора БЕБ Андрій Пащук.

За його словами, це повʼязано з нібито вже укладеними угодами з посередниками та відсутністю можливостей збільшити обсяги виробництва.

Аби усунути передумови втрат бюджету Бюро направило на адресу Міністерства юстиції рекомендацію провести моніторинг обсягів реалізації бар’єрних рубежів типу «Єгоза» та малопомітних перешкод комерційним підприємствам. Також фахівці БЕБ запропонували розглянути питання щодо встановлення пріоритетності виконання замовлень державних органів.