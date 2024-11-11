Україна уклала низку угод із Данією на закупівлю зброї на понад 500 млн євро

Міністерство оборони України та міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міністерством оборони Данії. Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на понад 500 млн євро.

Як йдеться у повідомленні Міноборони, угоди уклали на загальну суму приблизно 535 млн євро. Водночас у Мінстратегпромі повідомляють, що зброї закуплять на 629 млн доларів (588,7 млн євро).

Документи фіналізують домовленості, зафіксовані в Листі про наміри, який був підписаний наприкінці вересня в Києві. Джерелами фінансування є уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.

‎За даними Мінстратегпрому, українські виробники озброєння та техніки як державні, так і приватні до кінця 2024-го для Сил оборони поставлять вироблені в Україні далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети та артилерійські установки в рамках домовленостей про підтримку Данією українського ОПК на 4.2 млрд данських крон (629 млн доларів або 588,7 млн євро), що були виділені раніше.

1,3 млрд данських крон – це гроші з данського держбюджету, а 2,9 млрд – відсотки від заморожених російських активів, управління якими здійснює Данія від імені ЄС.

"Данія вже давно є одним з найбільших прихильників України, і ми будемо продовжувати це робити. Але якщо ми хочемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, дуже важливо, щоб ми підтримували українську оборонну промисловість безпосередньо... Водночас ми прокладаємо шлях для більшої кількості країн, які зможуть зробити свій внесок в українську оборонну промисловість за допомогою «данської моделі»", – зазначив данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

"Ми цінуємо, що Данія показує приклад у розвитку оборонного комплексу України. Це дозволить пришвидшити постачання необхідного озброєння нашим військовим, водночас зміцнюючи українську економіку в умовах російської агресії", – підкреслив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Завдяки ‎"данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників,‎ Україна вже отримала 50 млн євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ.