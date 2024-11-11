Україна уклала низку угод із Данією на закупівлю зброї на понад 500 млн євро

Міністерство оборони України та міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міністерством оборони Данії. Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на понад 500 млн євро.
Як йдеться у повідомленні Міноборони, угоди уклали на загальну суму приблизно 535 млн євро. Водночас у Мінстратегпромі повідомляють, що зброї закуплять на 629 млн доларів (588,7 млн євро).
Документи фіналізують домовленості, зафіксовані в Листі про наміри, який був підписаний наприкінці вересня в Києві. Джерелами фінансування є уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.
За даними Мінстратегпрому, українські виробники озброєння та техніки як державні, так і приватні до кінця 2024-го для Сил оборони поставлять вироблені в Україні далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети та артилерійські установки в рамках домовленостей про підтримку Данією українського ОПК на 4.2 млрд данських крон (629 млн доларів або 588,7 млн євро), що були виділені раніше.
1,3 млрд данських крон – це гроші з данського держбюджету, а 2,9 млрд – відсотки від заморожених російських активів, управління якими здійснює Данія від імені ЄС.
"Данія вже давно є одним з найбільших прихильників України, і ми будемо продовжувати це робити. Але якщо ми хочемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, дуже важливо, щоб ми підтримували українську оборонну промисловість безпосередньо... Водночас ми прокладаємо шлях для більшої кількості країн, які зможуть зробити свій внесок в українську оборонну промисловість за допомогою «данської моделі»", – зазначив данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
"Ми цінуємо, що Данія показує приклад у розвитку оборонного комплексу України. Це дозволить пришвидшити постачання необхідного озброєння нашим військовим, водночас зміцнюючи українську економіку в умовах російської агресії", – підкреслив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
Завдяки "данській моделі", яка передбачає пряме фінансування виробників, Україна вже отримала 50 млн євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ.
- Уряд Данії у жовтні оголосив про те, що готовий виділити 21-и пакет допомоги Україні на 2,4 мільярда данських крон.