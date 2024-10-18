Данія підготувала новий пакет допомоги Україні на понад 2,4 млрд данських крон

Також Данія хоче здійснювати закупівлі в українського оборонпрому.

Уряд Данії оголосив про те, що готовий виділити 21-и пакет допомоги Україні на 2,4 мільярда данських крон.

Як ідеться на сайті данського уряду, йдеться про закупівлю нового озброєння, пожертви із запасів армії країни, фінансування систем ППО у співпраці з Німеччиною, додаткові внески до Британського міжнародного фонду, а також розширення рамок військових навчань.

«Водночас уряд працює над тим, щоб найближчим часом ухвалити рішення щодо подальших закупівель безпосередньо в українського оборонпрому, зокрема, у сфері безпілотників», - повідомив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Крім того, новий пакет допомоги передбачає укладення низки угод із міжнародними партнерами про безоплатну передачу пріоритетного обладнання для підтримки формування нових бригад.

Тепер рішення уряду має схвалити фінансовий комітет данського парламенту.