Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
ГоловнаСвіт

Данія підготувала новий пакет допомоги Україні на понад 2,4 млрд данських крон

Також Данія хоче здійснювати закупівлі в українського оборонпрому.

Данія підготувала новий пакет допомоги Україні на понад 2,4 млрд данських крон
Прапор Данії
Фото: radatv

Уряд Данії оголосив про те, що готовий виділити 21-и пакет допомоги Україні на 2,4 мільярда данських крон.

Як ідеться на сайті данського уряду, йдеться про закупівлю нового озброєння, пожертви із запасів армії країни, фінансування систем ППО у співпраці з Німеччиною, додаткові внески до Британського міжнародного фонду, а також розширення рамок військових навчань.

«Водночас уряд працює над тим, щоб найближчим часом ухвалити рішення щодо подальших закупівель безпосередньо в українського оборонпрому, зокрема, у сфері безпілотників», - повідомив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Крім того, новий пакет допомоги передбачає укладення низки угод із міжнародними партнерами про безоплатну передачу пріоритетного обладнання для підтримки формування нових бригад.

Тепер рішення уряду має схвалити фінансовий комітет данського парламенту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies