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ЗМІ: Гарріс змінює стратегію передвиборчої кампанії через успіхи Трампа

Після кількох тижнів зосередження на політиці та спробах визначити себе на національній арені, демократка повертається до “позиції прокурора”, сподіваючись продемонструвати свою силу.

ЗМІ: Гарріс змінює стратегію передвиборчої кампанії через успіхи Трампа
Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидентка США і кандидатка на посаду президента від демократів Камала Гарріс змінює стратегію своєї передвиборчої кампанії через результати опитування, які показують, що її суперник Дональд Трамп досягає успіхів, пише Reuters.

Видання зазначає, що Гарріс посилює нападки на Трампа і хоче залучити на свій бік більше чоловіків і республіканців.

Опитування Reuters/Ipsos показують, що на національному рівні перевага Гарріс скоротилася з семи пунктів над Трампом наприкінці вересня до трьох. Демократів ще більше турбує, що вона і Трамп статистично рівні в семи ключових, хитких штатах, які визначать результат виборчих перегонів.

“Це момент розчарування для бурхливої кампанії, яка розпочалася з величезного стрибка ентузіазму та грошей, коли вона змінила президента Джо Байдена в липні, провела потужний з’їзд Демократичної партії і її визнали переможницею у єдиних дебатах із Трампом”, ‒ зазначено у матеріалі.

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За словами радника демократки, після кількох тижнів зосередження на політиці та спробах визначити себе на національній арені, Гарріс повертається до “позиції прокурора”, сподіваючись продемонструвати силу виборцям, яких приваблює “імідж сильного Трампа”.

Цього тижня під час мітингу у Пенсільванії вона зробила рідкісний крок, показавши фрагменти висловлювань Трампа про “ворога всередині” Америки, щоб підкреслити свій аргумент про те, що він становить небезпеку для країни.

Камала Гарріс проводить передвиборчий мітинг у Пенсільванії, 16 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Камала Гарріс проводить передвиборчий мітинг у Пенсільванії, 16 жовтня 2024 року

Цього тижня вона спілкувалася з американським ведучим Charlamagne tha God, щоб “достукатися до чорношкірих чоловіків”, а потім дала конфронтаційне інтерв'ю Fox News, щоб звернутися до консерваторів. 

“Популярний подкастер Джо Роган та його молоді послідовники-чоловіки можуть стати наступними”, ‒ додає Reuters.

  • Раніше стало відомо, що суд у Джорджії скасував суперечливі зміни до правил виборів у штаті, ініційовані республіканцями. Скасовано норми, які надають місцевим чиновникам повноваження розслідувати порушення та вивчати безліч документів, пов'язаних з голосуванням, суперечать законам штату.
  • Джорджія, де у вівторок почалося дострокове голосування з рекордною кількістю виборців, є одним із семи штатів, які, як очікується, визначать переможця президентських перегонів.
  • Президентські вибори в США визначаються результатами голосування в кожному штаті, а не більшістю загальнонаціональних виборів.
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