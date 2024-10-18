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На Сахаліні перекинулося російське вантажне судно "Григорій Ловцов", є загиблі

За попередніми даними, під час перевантаження воно нахилилося і перекинулося. На борту було семеро членів екіпажу.

На Сахаліні перекинулося російське вантажне судно "Григорій Ловцов", є загиблі
вантажне судно "Григорій Ловцов"
Фото: Російська прокуратура

У Японському морі біля берегів Корсаковського району Сахаліну перекинулося вантажне судно "Григорій Ловцов". В результаті двоє моряків загинули, одного госпіталізовано, ще чотирьох шукають.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Пізніше міжрегіональне слідче управління на транспорті повідомило, що відома доля трьох членів екіпажу — двоє з них загинуло, одного госпіталізовано. Пошуки ще чотирьох людей, які перебували на судні, продовжуються.

Судно перевозило щебінь та пісок. За попередніми даними, під час перевантаження воно нахилилося і перекинулося. На борту було семеро членів екіпажу.

Триває пошуково-рятувальна операція. На місці аварії працюють два буксири та рятувальне судно. Очікується прибуття водолазів.

Нагадаємо, що 17 жовтня  Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти російського тіньового флоту нафтових танкерів.  Нові санкції введені проти 18 російських нафтових танкерів і 4 танкерів зі зрідженим природним газом.

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