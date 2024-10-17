З нього випускали торпеду, а також проводили тренування з посадки вертольота.

Майбутній флагман Військово-морських сил ЗСУ - корвет "Гетьман Іван Мазепа", корпус якого зроблено зі сталі, яку ще до повномасштабної війни виготовили на маріупольських меткомбінатах ММК ім. Ілліча та "Азовсталі" групи "Метінвест", вийшов на ходові випробування.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Метінвест".

Напередодні Військово-морські сили оприлюднили відео, як "Гетьман Іван Мазепа" проходить випробування в морі. Зокрема, з корвета випускали торпеду, також проводили тренування з посадки вертольота.

При цьому наголошується, що "Гетьман Іван Мазепа" ввійшов в історію ще до спуску на воду - основа майбутнього флоту ВМС України, перший корвет типу Ada, зроблений зі сталі маріупольських комбінатів "Метінвесту" - учасників оборони Маріуполя.