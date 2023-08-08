Корвет "Іван Мазепа" стане до лав ВМС у 2024-25 роках

Флагман Військово-морських сил ЗСУ, корвет "Гетьман Іван Мазепа", який наразі будується у Туреччині, може стати до лав національного флоту у 2024-2025 роках.

Про це під час брифінгу сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук, інформує УНІАН.

"У Туреччині процес будівництва триває згідно плану. Ми розраховуємо на цей корабель у 2024-2025 роках. Другий корабель так само будується - процес йде згідно встановлених термінів та процедур", - сказав військовий.

Військовий нагадав, що Великобританія також передала Україні два мінних тральщики Sandown, які наразі не можуть потрапити до України. Йдеться про протимінні кораблі "Чернігів" та "Черкаси", які цьогоріч брали участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз", що проходили у Великій Британії. Як пояснив Плетенчук, згідно з вимогами конвенції Монтре, Туреччина припинила переміщення усіх кораблів до Чорного моря протоками Босфор, тому тральщики поки не можуть дістатися України.

"Вони будуть включені до новоствореного протимінного підрозділу. Цей дивізіон займатиметься операціями з розмінування акваторії Чорного моря. Ми також розраховуємо, що, крім цих двох одиниць, отримаємо ще нідерландські протимінні кораблі. Тобто будуть чотири, та сподіваємось, що це - не кінцева цифра. Враховуючи мінну небезпеку, яка є у Чорному морі, це питання дуже актуальне", - наголошує Плетенчук.

За його словами, як тільки буде можливість, розпочнеться масштабна протимінна операція, до якої, як сподіваються у ВМС ЗСУ, буде залучено іноземних партнерів, в тому числі всі країни, які мають вихід до Чорного моря. Зокрема, це три країни НАТО – Румунія, Болгарія та Туреччина. Також до розмінування може долучитися Грузія.

Зазначимо, що у вересні 2021 року у Туреччині відбулась закладка кіля корабля класу "корвет" типу Ada для ВМС України. Вже 2 жовтня 2022 року у Стамбулі на військовій верфі підприємства Istanbul Naval Shipyard сталася церемонія спуску на воду цього корвету з найменуванням "Гетьман Іван Мазепа". Корпус майбутнього флагмана ВМС ЗСУ зроблений зі сталі, яку ще до повномасштабної війни виготовили на заводах "Азовсталь" і "ММК ім. Ілліча" у Маріуполі, який наразі окупований російськими загарбниками.

Раніше у ВМС казали, що наступного року корвет "Іван Мазепа" має увійти до складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України.