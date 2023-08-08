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Прикордонники збили новий російський безпілотник "Елерон"

Для цього вони використали антидронову гармату.

Прикордонники збили новий російський безпілотник "Елерон"
Фото: ДПСУ

Українські захисники сьогодні, 8 серпня, на Харківському напрямку збили ворожий новітній дрон "Елерон Т-16".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що це зробила група протидії безпілотним літальним апаратам 15-го мобільного прикордонного загону. Для цього вона використала звичайну антидронову пушку, яка успішно посадила одну з найбільш свіжих російських розробок в сімействі безпілотників РФ "Элерон Т-16".

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Нагадаємо, що вчора українські захисники знешкодили ворожий розвідувальний дрон у районі Авдіївки (Донецька область).

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