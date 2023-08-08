Зеленський передав прем'єрові Нідерландів потреби України в артилерії, бронетехніці та системах ППО

Також під час телефонної розмови йшлося про роль Нідерландів у коаліції винищувачів.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Як ідеться в дописі глави держави у соцмережах, сторони обговорили актуальні оборонні потреби України, зокрема, в артилерії, бронетехніці та системах ППО для захисту інфраструктури Чорноморської зернової ініціативи.

Зеленський і Рютте обмінялися позитивними оцінками зустрічі радників у Саудівській Аравії та обговорили наступні кроки з підготовки Глобального саміту миру. Крім того, Президент подякував прем'єру за приєднання Нідерландів до Спільної декларації про підтримку України країн G7. "Обговорили майбутні двосторонні гарантії безпеки в межах цієї декларації, основою яких має стати ключова роль Нідерландів у коаліції винищувачів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, саміт у Джидді стартував 5 серпня. За інформацією Володимира Зеленського, у заході взяли участь представники 42 держав. Як повідомив глава ОПУ Андрій Єрмак, на саміті учасники сформували спільне бачення кожного з 10 пунктів формули миру.