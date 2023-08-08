Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю після саміту в Саудівській Аравії заявив Лаврову про "неупередженість" у питанні війни в Україні
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
Україна досягає прогресу щодо формули Зеленського. Що відомо про зустріч у Джидді
З російського полону визволили ще 22 українських військових
З російського полону визволили ще 22 українських військових
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Митрополита УПЦ МП Іонафана засудили до 5 років тюрми
Протистояння артилерії
Протистояння артилерії
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
ГоловнаПолітика

Зеленський передав прем'єрові Нідерландів потреби України в артилерії, бронетехніці та системах ППО

Також під час телефонної розмови йшлося про роль Нідерландів у коаліції винищувачів.

Зеленський передав прем'єрові Нідерландів потреби України в артилерії, бронетехніці та системах ППО
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте

Як ідеться в дописі глави держави у соцмережах, сторони обговорили актуальні оборонні потреби України, зокрема, в артилерії, бронетехніці та системах ППО для захисту інфраструктури Чорноморської зернової ініціативи.

Зеленський і Рютте обмінялися позитивними оцінками зустрічі радників у Саудівській Аравії та обговорили наступні кроки з підготовки Глобального саміту миру. Крім того, Президент подякував прем'єру за приєднання Нідерландів до Спільної декларації про підтримку України країн G7. "Обговорили майбутні двосторонні гарантії безпеки в межах цієї декларації, основою яких має стати ключова роль Нідерландів у коаліції винищувачів", - додав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, саміт у Джидді стартував 5 серпня. За інформацією Володимира Зеленського, у заході взяли участь представники 42 держав. Як повідомив глава ОПУ Андрій Єрмак, на саміті учасники сформували спільне бачення кожного з 10 пунктів формули миру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies