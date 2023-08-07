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Зараз не розглядається жодних мирних ініціатив, окрім Формули миру Зеленського, - Єрмак

Протягом місяця мають відбутися зустрічі радників і експертів.

Зараз не розглядається жодних мирних ініціатив, окрім Формули миру Зеленського, - Єрмак
Фото: president.gov.ua/

Зараз не розглядається інших мирних планів, окрім Формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у розмові з журналістами, інформує LB.ua.

"Не розглядається жодних інших мирних ініціатив, окрім Формули миру президента Володимира Зеленського. Всі країни, які брали участь у саміті у Джидді виступили за територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Протягом місяця мають відбутися наступні зустрічі радників і експертів до саміту миру. Ми продовжуємо працювати над формулою миру на рівні послів, щоб кожен пункт був визначений окремим документом. Також продовжуємо працювати над документами, які ми плануємо прийняти на глобальному саміті миру", - сказав Єрмак.

Єрмак пояснив, що Україна прагне довести кількість учасників таких дипломатичних консультацій до 60 країн.

За його словами, далі має відбутися установчий саміт, який має прийняти за основу український мирний план. Потім відбудуться саміти за кожним пунктом плану в різних країнах світу зі співлідерами кожних з цих пунктів. В подальшому відбудеться саміт, на якому зберуться всі країни-учасниці і ухвалять спільну угоду. 

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Нагадаємо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що на консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, проте всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН.

Форум у Джидді відбувся без участі Росії, хоча Кремль заявив, що буде стежити за заходом. Дводенна зустріч є частиною дипломатичного прагнення України заручитися підтримкою інших держав, окрім основних західних партнерів. Йдеться, зокрема, про країни Глобального Півдня, які поки не хочуть обирати сторону в російсько-українській війні.

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