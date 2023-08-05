В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили у Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький

Говорячи про візію майбутнього України після війни, слід в першу чергу переосмислити ставлення влади до культури, вважає засновник компанії “Pro.mova”, член Нестерівської групи Євген Глібовицький. Під час презентації проєкту “Нова країна” на LB.ua він виклав своє бачення стратегії зовнішньої політики та закликав перестати фінансувати культуру за надлишковим принципом.

Фото: Макс Требухов

“Ми зараз дивимося на те, з яким ганебно залишковим принципом ми ставимося до культури, але це буде в кінцевому підсумку наша культура, яка буде приваблювати людей, ставати частиною нашого суспільства.

Починається бюджетний процес, і Український інститут знов піде в Верховну Раду випрошувати нещасні 40 мільйонів гривень. А ми потребуємо асигнувань на рівні 2-3 мільярдів. Нам не потрібно представництво тільки в Берліні, нам потрібно, щоб інтерес до України був у всьому світі”, - зазначив Глібовицький.

На його думку, стратегія зовнішньої політики має сягати хоча б 10 років (“бо на коротших відрізках не видно демографічних змін, тоді ми продукуємо плани, а не стратегії”) та повинна мати за фокус країни Центральної Азії.

“Неможливо з таким рівнем стратегічного підходу бачити те, що присутність наша в Центральній Азії є стратегічно важливою, тому що, скоріше за все, це будуть суспільства, з якими у нас буде багато зв'язків в майбутньому через міграційні потоки. І нам важливо зв'язуватися з ними”, - вважає Глібовицький.

Він акцентує, що потрібно, або діти вчили українську мову і складали ЗНО в Ташкенті, Бішкеку, в Худжанді, на Філіппінах, в Манілі абощо, тобто там, звідки вони потенційно будуть їхати до України.

“Нам потрібно, щоб був інтерес до України і були представлені наші інтереси. Я дуже часто бачив посольства України, поза межами України, які не до кінця могли пояснити, що вони там роблять. І це не закид. У нас купа фантастичних дипломатів, купа людей, які вкладають денно і нощно свою роботу для того, щоб добитися якогось результату. І поруч з ними може бути фантастична байдужість. Нецікавість до світу”, - резюмував експерт.