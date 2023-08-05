В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили у Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький

“Ми зараз дивимося на те, з яким ганебно залишковим принципом ми ставимося до культури, але це буде в кінцевому підсумку наша культура, яка буде приваблювати людей, ставати частиною нашого суспільства.
Починається бюджетний процес, і Український інститут знов піде в Верховну Раду випрошувати нещасні 40 мільйонів гривень. А ми потребуємо асигнувань на рівні 2-3 мільярдів. Нам не потрібно представництво тільки в Берліні, нам потрібно, щоб інтерес до України був у всьому світі”, - зазначив Глібовицький.
На його думку, стратегія зовнішньої політики має сягати хоча б 10 років (“бо на коротших відрізках не видно демографічних змін, тоді ми продукуємо плани, а не стратегії”) та повинна мати за фокус країни Центральної Азії.
“Неможливо з таким рівнем стратегічного підходу бачити те, що присутність наша в Центральній Азії є стратегічно важливою, тому що, скоріше за все, це будуть суспільства, з якими у нас буде багато зв'язків в майбутньому через міграційні потоки. І нам важливо зв'язуватися з ними”, - вважає Глібовицький.
Він акцентує, що потрібно, або діти вчили українську мову і складали ЗНО в Ташкенті, Бішкеку, в Худжанді, на Філіппінах, в Манілі абощо, тобто там, звідки вони потенційно будуть їхати до України.
“Нам потрібно, щоб був інтерес до України і були представлені наші інтереси. Я дуже часто бачив посольства України, поза межами України, які не до кінця могли пояснити, що вони там роблять. І це не закид. У нас купа фантастичних дипломатів, купа людей, які вкладають денно і нощно свою роботу для того, щоб добитися якогось результату. І поруч з ними може бути фантастична байдужість. Нецікавість до світу”, - резюмував експерт.