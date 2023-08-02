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Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною

Польща й надалі підтримуватиме Україну у війні з Росією.

Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Фото: EPA/UPG

Віцеміністр закордонних справ Польщі Павел Яблонський наголосив, що Польща прагне мати добрі відносини з Україною, які базуватимуться на принципі взаємоповаги та розуміння національних інтересів.

Про це повідомляє Польське радіо.

Як зазначається, 2 серпня у Міністерстві закордонних справ відбулася зустріч із тимчасовим повіреним у справах України.

За словами Яблонського, Варшава прагне добрих відносин з Києвом, але вони мають базуватися на принципі взаємної поваги.

Він додав, що Польща й надалі прагне підтримувати Україну у війні з Росією, оскільки РФ є загрозою також для поляків.

«Ми захищаємо Польщу. Україна захищає себе, але у нас є спільний інтерес, і ми підтримуємо в цьому одне одного. Є питання, щодо яких ми маємо інший погляд, щодо яких ми досі не можемо дійти згоди. Ніхто цього не приховує, але ми працюємо над цим», — зазначив посадовець.

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Нагадаємо, що заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський охарактеризував нинішні відносини Варшави і Києва як "не найкращі". Це, за його словами, спричинено заявами деяких українських політиків.

1 серпня МЗС України повідомило про виклик посла Польща Ціхоцького. Це відбулося через висловлювання голови Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціна Пшидача, який сказав, що "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років". Заява пролунала в контексті обмеження на ввезення української агропродукції.

Після цього заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга написав у Facebook пост, у якому назвав слова Пшидача маніпуляцією та "грою на власні конʼюнктурні інтереси".

Перед цим, у квітні 2023 Польща односторонньо заявила, що забороняє ввезення українського зерна на свою територію. Експорт збіжжя ускладнено через блокування Росією портів, тож Україна використовувала наземні шляхи. Ввезення українського зерна до Польщі викликало протести місцевих фермерів. У Мінекономіки України заявляли, що в рішенні Польщі є політичний підтекст.

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