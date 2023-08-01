Кличко зустрівся з новим послом Німеччини в Україні

Мер Києва зазначив, що німецький дипломат у захваті від Києва та киян.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у Києві з послом ФРН Мартіном Єгером. Обговорювалися питання підтримки України. Про це повідомив Віталій Кличко, передає сайт КМДА.

«Сьогодні зустрівся з новим послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером. Обговорили ситуацію в Україні та Києві, подальшу допомогу Німеччини в боротьбі нашої держави проти російського агресора. А також - підтримку Німеччиною України на її шляху в ЄС. Я подякував уряду та дипломатам Німеччини за підтримку України та всебічну допомогу», - повідомив Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва також зазначив, що німецький дипломат у захваті від Києва та киян.

«Мартін Єгер, який нещодавно прибув до Києва, зазначив, що йому дуже подобається наше місто, його давня історія та відкриті й гостинні люди», - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк та обговорив питання безпеки, в тому числі енергетичної, а також проблеми місцевого самоврядування.