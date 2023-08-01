Тищенко заявив про викриття кол-центру, що передавав дані про роботу ППО, і повʼязав його з депутатом Семінським. Той заперечує

Народний депутат Микола Тищенко (виключений зі "Слуги народу") звинуватив свого колегу Олега Семінського в відстоюванні інтересів ботоферми, ймовірно повʼязаної з роботою на Росію. Семінський назвав опубліковану інформацію вкидом.

На своїй сторінці в фейсбук Тищенко розповів, що днями тимчасова слідча комісія "Нацресурс" отримала від громадян звернення про те, що директор Макарівського лісгоспу "переводить кошти на російську ботоферму задля приховання своєї злочинної діяльності та дискредитації в медіа роботи ТСК і мене особисто після нашої перевірки його лісгоспу". Тищенко сказав, що звернувся до голови ТСК і разом з нардепом Олександром Суховим приїхав перевіряти інформацію.

Під час перевірки, як стверджує Тищенко, виявили понад 300 робочих місць, "за якими і здійснювалась ця протиправна діяльність на користь країни агресора" печатки російських компаній та банків, зокрема "Газпром", "Национальный банк Российской Федерации", "Газпром Инвест", "Московская Биржа".

"Коли з представниками Національної Поліції ми зайшли до офісу, що ймовірно співпрацює з ФСБ, на захист цієї ботоферми приїхав … сам нардеп Семінський О.В., чия громадська приймальня знаходиться поверхом вище над колл-центром", – заявив Тищенко.

За його даними, вся будівля, де розташовано і приймальну, і кол-центр, може належати Семінському – він передав ці дані до ДБР.

"Зазначу, що і сам Семінський не змусив себе довго чекати та одразу явився на місце події з адвокатом лісним охоронцем якого йому надала держава тобто за гроші Українців ... Чинив супротив роботі ТСК, Національній Поліції та наніс тілесні пошкодження помічниці народного депутата, з приводу чого написана також відповідна заява за ст. 126. За нашою інформацією саме цей Колл- центр збирав та передавав інформацію про роботу військових у м. Києві в урядовому кварталі та роботи ППО, про що свідчать відповідні вилучені документи, які заповнювалися також російською мовою. Завдяки злагодженій дії Національної поліції було затримано 38 ухилянтів (з яких троє іноземці) для з’ясування їхнього ймовірного зв’язку з ФСБ, чи знаходяться вони на військову обліку та за якими договірними відносинами працюють в даному офісі", – додав депутат.

Наведені Тищенком дані Семінський прокоментував у Facebook.

"Вчора Коля Тищенко зі своєю помічницею в кращих традиціях кінематографу розіграли на камеру чергове ток-шоу, в якому влаштували провокацію та намагалися спаплюжити моє ім’я. Я офіційно заявляю: я не маю жодного відношення до цього колл-центру і моя поява там абсолютно випадкова. Моя приймальня знаходиться на четвертому поверсі в тій будівлі. Почувши галас на третьому поверсі, де знаходиться колл-центр, я спустився аби подивитись, що там вібдувається. З того моменту почалась провокація в мою сторону. Скажу одне: всім діям мають дати оцінку виключно правоохоронні органи. Але ніяк не Коля Тищенко, наш тайландський робінгуд", – заявив він.

Оновлення. За даними джерел LB.ua, Семінський міг здавати в оренду приміщення кримінальному авторитету.

"Семінський насправді здавав в оренду приміщення під кол-центр кримінального авторитета на прізвисько Мексиканець", –каже депутат Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Зараз він "включає задню, що не знав цього", – розповів один нардеп.

Парламентарі кажуть, що керівництво фракції в чаті дало команду: правоохоронні органи мають розібратися. Не виключено, що його позбавлять мандату.

"У ВРУ вже декілька місяців працює ТСК щодо кол-центрів. З понад 1700 накрили вже 20. Це крапля в морі. Великий бізнес. Мексиканець – це російська група «Хімпром». У Дніпрі цей бізнес контролює Нарік. Це не просто бізнес, а кримінал. Вони постійно стріляються, у них розборки бандитів. Семінський – тихий, але не міг не знати, що там у нього кол-центр. Часто кол-центри прикриваються тим, що ошукують по телефону росіян. Але на пʼять дзвінків до РФ у них насправді 100 дзвінків по Україні. Наша ТСК не знала про Семінського. Тищенко звідкись дізнався. Вирішив хайпонути. Він це любить. Семінський звинувачує Колю, що це замовлення на рейдерське захоплення. Я так не думаю. Це хайп Колі. Правоохоронні органи вже розбираються. Реакція буде швидкою", – сказав один з членів ТСК, нардеп "Слуги" та член профільного комітету з питань правоохоронної діяльності.

Тищенко, як відомо, був виключений зі складу "Слуги народу" після своєї подорожі до Таїланду. Він стверджував, що поїздка була робоча і про неї знало керівництво фракції, але Давид Арахамія це не підтвердив.