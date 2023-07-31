Валерій Пекар. Табу та рекомендації під час війни

Україні потрібен чіткий план відновлення України і публічне його обговорення хоча б для того, щоб пережити всі труднощі війни. Розуміти, що буде і заради чого всі жертви, говорить викладач Києво-Могилянської школи економіки Валерій Пекар. Під час презентації проєкту “Нова країна” , присвяченого повоєнному відновленню України, він назвав речі, які в жодному разі не має права робити влада. І ті, які втілювати зобов’язана.

Фото: Макс Требухов

Принципи, які не можна порушувати

За словами експерта, в липні минулого року Україна разом з 40 іншими урядами і п’ятьма міжнародними організаціями підписала документ, який має умовну назву “принципи Лугано”. І в цьому документі йдеться про сім простих принципів, які не можна порушувати.

“І не лише тому, що український уряд підписав цей документ, а й тому, що ці принципи означають, що ми просто виводимо себе за рамку, в якій людей сприймають як порядних і нормальних”, – горить Валерій Пекар.

Серед таких принципів він називає:

● Прозорість і підзвітність.

● Гендерна рівність і інклюзивність.

● Сталість.

● Децентралізація і широка участь місцевого бізнесу в процесах відбудови.

● Значна роль українського бізнесу, громадянського суспільства і місцевого самоврядування, те, що називається мультистейхолдеризмом.

● Демократична участь громадян, у тому числі тих громадян, які є тимчасово переміщеними особами. Люди, які виїхали з України, повинні мати право голосу в тому, якими будуть ті міста, в які вони повертаються. Ну або вони просто не повертаються, якщо такого права голосу не мають.

“Нам треба постійно перечитувати принципи Лугано і говорити про них. Тоді ми не будемо їх порушувати”, – зазначає експерт.

Обов’язкові для влади речі

Думати про майбутнє треба лише сценаріями, зазначає Валерій Пекар, і сценарій затяжної війни завжди є. Що тоді робити владі?

Перше – керувати очікуваннями, каже експерт.

“Не завищувати очікування українського суспільства, що от ми швидко зараз підемо в контрнаступ, усі вороженьки згинуть, як роса на сонці, і ми швидко звільнимо Крим, Донбас і увійдемо туди з українським прапором”, – говорить Пекар.

Друге – говорити із суспільством про Україну після війни і після перемоги.

“Це дозволить суспільству пережити всі труднощі війни, коли ми розуміємо, що опісля. Коли ми не розуміємо, що опісля, коли в нас є страх того, що війна буде марною, тому що ми не зможемо зробити модернізацію суспільства, це дуже погано впливає і на тих людей, які зі зброєю в руках, і на тих людей, які виїхали, і на тих людей, які в тилу.

Говорити зараз із суспільством про майбутню Україну, якою вона буде”, – наголошує викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.

Фото: Макс Требухов

Він зазначив, що зараз для парламенту і уряду розробляють публічні політики для всіх сфер.

“Нещодавно в нас було обговорення з найкращими конституціоналістами України. У цьому напрямку (обговорення змін до Конституції. - Ред.) ми працюємо і з урядом, і з парламентом. І якщо це буде розмова всього народу про те, якою буде Україна після перемоги, тоді можна пережити два-три роки війни”, – впевнений Пекар.

Третє – переведення економіки на воєнні рейки.

“Це не означає, що кав'ярні, хлібопекарні комбінати і манікюрні салони мають переходити на військові рейки. Ні. Це означає, що ми маємо прибрати всі обмеження, які сьогодні є, на шляху приватної і державної військової промисловості.

Завершити реформу державного сектору військово-промислового комплексу, тобто Укроборонпрому. Ця реформа не завершена, туди треба вливати інвестиції від наших союзників. Слава богу, ми вже знаємо, хто наші союзники. І робити зброю наступного покоління. Давати, звичайно, можливості і приватному сектору. Це ненормально, коли приватний сектор дотепер скаржиться на обмеження своєї діяльності у військовому секторі. Це має в собі, зокрема, і пріоритетне кредитування приватної військової промисловості державними банками”, – резюмував Валерій Пекар.