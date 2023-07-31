Валерій Пекар. Табу та рекомендації під час війни

Принципи, які не можна порушувати
За словами експерта, в липні минулого року Україна разом з 40 іншими урядами і п’ятьма міжнародними організаціями підписала документ, який має умовну назву “принципи Лугано”. І в цьому документі йдеться про сім простих принципів, які не можна порушувати.
“І не лише тому, що український уряд підписав цей документ, а й тому, що ці принципи означають, що ми просто виводимо себе за рамку, в якій людей сприймають як порядних і нормальних”, – горить Валерій Пекар.
Серед таких принципів він називає:
● Прозорість і підзвітність.
● Гендерна рівність і інклюзивність.
● Сталість.
● Децентралізація і широка участь місцевого бізнесу в процесах відбудови.
● Значна роль українського бізнесу, громадянського суспільства і місцевого самоврядування, те, що називається мультистейхолдеризмом.
● Демократична участь громадян, у тому числі тих громадян, які є тимчасово переміщеними особами. Люди, які виїхали з України, повинні мати право голосу в тому, якими будуть ті міста, в які вони повертаються. Ну або вони просто не повертаються, якщо такого права голосу не мають.
“Нам треба постійно перечитувати принципи Лугано і говорити про них. Тоді ми не будемо їх порушувати”, – зазначає експерт.
Обов’язкові для влади речі
Думати про майбутнє треба лише сценаріями, зазначає Валерій Пекар, і сценарій затяжної війни завжди є. Що тоді робити владі?
Перше – керувати очікуваннями, каже експерт.
“Не завищувати очікування українського суспільства, що от ми швидко зараз підемо в контрнаступ, усі вороженьки згинуть, як роса на сонці, і ми швидко звільнимо Крим, Донбас і увійдемо туди з українським прапором”, – говорить Пекар.
Друге – говорити із суспільством про Україну після війни і після перемоги.
“Це дозволить суспільству пережити всі труднощі війни, коли ми розуміємо, що опісля. Коли ми не розуміємо, що опісля, коли в нас є страх того, що війна буде марною, тому що ми не зможемо зробити модернізацію суспільства, це дуже погано впливає і на тих людей, які зі зброєю в руках, і на тих людей, які виїхали, і на тих людей, які в тилу.
Говорити зараз із суспільством про майбутню Україну, якою вона буде”, – наголошує викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
Він зазначив, що зараз для парламенту і уряду розробляють публічні політики для всіх сфер.
“Нещодавно в нас було обговорення з найкращими конституціоналістами України. У цьому напрямку (обговорення змін до Конституції. - Ред.) ми працюємо і з урядом, і з парламентом. І якщо це буде розмова всього народу про те, якою буде Україна після перемоги, тоді можна пережити два-три роки війни”, – впевнений Пекар.
Третє – переведення економіки на воєнні рейки.
“Це не означає, що кав'ярні, хлібопекарні комбінати і манікюрні салони мають переходити на військові рейки. Ні. Це означає, що ми маємо прибрати всі обмеження, які сьогодні є, на шляху приватної і державної військової промисловості.
Завершити реформу державного сектору військово-промислового комплексу, тобто Укроборонпрому. Ця реформа не завершена, туди треба вливати інвестиції від наших союзників. Слава богу, ми вже знаємо, хто наші союзники. І робити зброю наступного покоління. Давати, звичайно, можливості і приватному сектору. Це ненормально, коли приватний сектор дотепер скаржиться на обмеження своєї діяльності у військовому секторі. Це має в собі, зокрема, і пріоритетне кредитування приватної військової промисловості державними банками”, – резюмував Валерій Пекар.