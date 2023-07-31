Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
У Міноборони показали, як виглядають нові тактичні кросівки
У Міноборони показали, як виглядають нові тактичні кросівки
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
ГоловнаПолітика
Спецтема
Нова Країна

Валерій Пекар. Табу та рекомендації під час війни

Україні потрібен чіткий план відновлення України і публічне його обговорення хоча б для того, щоб пережити всі труднощі війни. Розуміти, що буде і заради чого всі жертви, говорить викладач Києво-Могилянської школи економіки Валерій Пекар. Під час презентації проєкту “Нова країна”, присвяченого повоєнному відновленню України, він назвав речі, які в жодному разі не має права робити влада. І ті, які втілювати зобов’язана.

Фото: Макс Требухов

Принципи, які не можна порушувати

За словами експерта, в липні минулого року Україна разом з 40 іншими урядами і п’ятьма міжнародними організаціями підписала документ, який має умовну назву “принципи Лугано”. І в цьому документі йдеться про сім простих принципів, які не можна порушувати.

“І не лише тому, що український уряд підписав цей документ, а й тому, що ці принципи означають, що ми просто виводимо себе за рамку, в якій людей сприймають як порядних і нормальних”, – горить Валерій Пекар.

Серед таких принципів він називає:

●      Прозорість і підзвітність.

●      Гендерна рівність і інклюзивність.

●      Сталість.

●      Децентралізація  і широка участь місцевого бізнесу в процесах відбудови.

●      Значна роль українського бізнесу, громадянського суспільства і місцевого самоврядування, те, що називається мультистейхолдеризмом.

●      Демократична участь громадян, у тому числі тих громадян, які є тимчасово переміщеними особами. Люди, які виїхали з України, повинні мати право голосу в тому, якими будуть ті міста, в які вони повертаються. Ну або вони просто не повертаються, якщо такого права голосу не мають.

“Нам треба постійно перечитувати принципи Лугано і говорити про них. Тоді ми не будемо їх порушувати”, – зазначає експерт.

Обов’язкові для влади речі

Думати про майбутнє треба лише сценаріями, зазначає Валерій Пекар, і сценарій затяжної війни завжди є. Що тоді робити владі?

Перше – керувати очікуваннями, каже експерт.

“Не завищувати очікування українського суспільства, що от ми швидко зараз підемо в контрнаступ, усі вороженьки згинуть, як роса на сонці, і ми швидко звільнимо Крим, Донбас і увійдемо туди з українським прапором”, – говорить Пекар.

Друге – говорити із суспільством про Україну після війни і після перемоги.

“Це дозволить суспільству пережити всі труднощі війни, коли ми розуміємо, що опісля. Коли ми не розуміємо, що опісля, коли в нас є страх того, що війна буде марною, тому що ми не зможемо зробити модернізацію суспільства, це дуже погано впливає і на тих людей, які зі зброєю в руках, і на тих людей, які виїхали, і на тих людей, які в тилу.

Говорити зараз із суспільством про майбутню Україну, якою вона буде”, – наголошує викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.

Фото: Макс Требухов

Він зазначив, що зараз для парламенту і уряду розробляють публічні політики для всіх сфер.

“Нещодавно в нас було обговорення з найкращими конституціоналістами України. У цьому напрямку (обговорення змін до Конституції. - Ред.) ми працюємо і з урядом, і з парламентом. І якщо це буде розмова всього народу про те, якою буде Україна після перемоги, тоді можна пережити два-три роки війни”, – впевнений Пекар.

Третє – переведення економіки на воєнні рейки

“Це не означає, що кав'ярні, хлібопекарні комбінати і манікюрні салони мають переходити на військові рейки. Ні. Це означає, що ми маємо прибрати всі обмеження, які сьогодні є, на шляху приватної і державної військової промисловості.

Завершити реформу державного сектору військово-промислового комплексу, тобто Укроборонпрому. Ця реформа не завершена, туди треба вливати інвестиції від наших союзників. Слава богу, ми вже знаємо, хто наші союзники. І робити зброю наступного покоління. Давати, звичайно, можливості і приватному сектору. Це ненормально, коли приватний сектор дотепер скаржиться на обмеження своєї діяльності у військовому секторі. Це має в собі, зокрема, і пріоритетне кредитування приватної військової промисловості державними банками”, – резюмував Валерій Пекар.

LB.uaLB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies