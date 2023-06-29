Укроборонпром реорганізували в АТ "Українська оборонна промисловість"

Наступними кроками буде: переведення штату, передання майна, а далі - формування наглядової ради відповідно до стандартів OECD.

Державний концерн "Укроборонпром" у межах корпоратизації реорганізовано в АТ "Українська оборонна промисловість".

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Починаємо залізні зміни найбільшого оборонного підприємства країни. Важливий крок - трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", - написав він у Telegram.

За словами міністра, наступний крок - переведення штату, передання майна і подальші трансформаційні процеси, а далі - формування наглядової ради відповідно до стандартів OECD.

Нагадаємо, 28 червня уряд призначив гендиректором "Укроборонпрому" на термін до формування наглядової ради та проведення конкурсу Германа Сметаніна, який до цього очолював ДП "Завод ім. Малишева", що входить до держконцерну.

До цього "Укроборонпромом" керував Юрій Гусєв.