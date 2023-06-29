Лідери ЄС обговорять сьогодні у Брюсселі “бунт Пригожина” і “зобов’язання Києву щодо безпеки”

Європосадовці отримали останні дані розвідки про те, що сталося у вирішальні години "повстання" в Росії.

Сьогодні у Брюсселі відбудеться саміт політичних лідерів Європейського союзу, на якому домінуватиме тема наслідків невдалого бунту ПВК "Вагнера" та "зобов'язання безпеки для України".

Про це пише Politico.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчора ввечері відкрито говорив про “тріщини” в російській системі після спроби заколоту лідера ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

Сьогодні лідери ЄС обговорять, що це означає для їхньої власної політики та підтримки України. Вони отримали останні дані розвідки про те, що сталося у вирішальні години "повстання" в Росії.

Відповідно до останнього проєкту висновків саміту, який отримав видання, лідери ЄС погодяться надати Україні “зобов’язання щодо безпеки” − параграф, доданий за дорученням Франції. Це не є несуперечливо, оскільки деякі країни (наприклад, Австрія та Ірландія) не є членами НАТО і є військово нейтральними.

Politico нагадує, що ЄС також розглядає правові варіанти використання заморожених ним резервів російського центрального банку, більшість з яких зберігається в банку Euroclear у Бельгії. Одна з ідей полягає в оподаткуванні “несподіваних прибутків”, які генерують ці резерви; інша – інвестувати гроші та знімати доходи.

Як наполягають дипломати з кількох країн ЄС, хоча використання російських грошей може бути складне з юридичної точки зору, невикористання їх було б ще складнішим із політичної точки зору. “Як ви поясните платникам податків із ЄС та США, що вони мають платити за відновлення мостів та електростанцій, які Росія навмисно бомбить”, − зазначають вони.

Нагадаємо, Рада міністрів Європейського союзу із закордонних справ збільшила фінансування Європейського фонду миру (EPF) на 3,5 мільярда євро, частина з яких піде на закупівлю озброєння для України.