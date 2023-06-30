Уночі росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь

Цієї ночі російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Цього разу від вибухів здригався Нікополь. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Люди неушкоджені", – йдеться у повідомленні.
Наслідки уточнюються.
Нагадаємо, 28 червня російські окупаційні війська двічі обстріляли Нікопольщину. Росіяни влучилии по Нікополю та Мирівській громаді з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих.