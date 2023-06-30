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Уночі росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь

Люди не постраждали.

Уночі росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Цієї ночі російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цього разу від вибухів здригався Нікополь. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Люди неушкоджені", – йдеться у повідомленні.

Наслідки уточнюються.

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Нагадаємо, 28 червня російські окупаційні війська двічі обстріляли Нікопольщину. Росіяни влучилии по Нікополю та Мирівській громаді з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих.

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