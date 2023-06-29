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На Ставці Верховного головнокомандувача розглянуть можливе базування "вагнерівців" у Білорусі, - Данілов

Таке доручення дав президент України Володимир Зеленський.

На Ставці Верховного головнокомандувача розглянуть можливе базування "вагнерівців" у Білорусі, - Данілов
Фото: facebook/Олексій Данілов

На найближчому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача буде розглядатися питання можливого базування найманців ПВК “Вагнер” у Білорусі.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Будемо ретельно спостерігати за пересуванням "вагнерівців". Президент дав доручення на найближчому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача розглянути саме це питання з урахуванням усієї інформації, яку має наша розвідка", - сказав Данілов.

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Він зазначив, що наразі є інформація стосовно можливого перебування у Білорусі 8 - 8,5 тис. "вагнерівців". Втім, мета такого базування поки лишається незрозумілою.

“Будемо спостерігати, що відбуватиметься далі. Чи це для дратування Литви, чи для дратування Польщі, чи щоб наші міста, які знаходяться на кордоні з Білоруссю, були в напрузі", - зауважив Данілов.

Нагадаємо, спікери країн Балтії закликали посилити санкції проти Білорусі після появи там "вагнерівців". 

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