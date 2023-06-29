На засіданні Євроради Зеленський закликав почати переговори про членство України у ЄС

Президент України Володимир Зеленський виступив 29 червня зі зверненням на засіданні Євроради.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Він повідомив, що у перший день головування Іспанії в ЄС нашу державу відвідає іспанський прем'єр Педро Санчес і що це вперше початок головування країни в ЄС "буде підкреслено візитом в Україну".

Тож Президент зауважив, що це є "історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі".

"Європа цінностей, вільна й сильна Європа, Європа миру немислима без України. Ми готові до початку переговорів про членство, і наш прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії варто зафіксувати. Україна налаштована якнайшвидше підготуватися до початку перегорів про членство, і ми це зробимо", - наголосив Зеленський.

Він додав, що "максимальна єдність у Європі не має альтернатив".

Нагадаємо, Європейська комісія відзначила, що зі семи пріоритетів, даних Україні, два можна вважати виконаними.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Євросоюз не повинен “опускати планку” щодо членства нашої держави з точки зору корупції та демократії. Водночас є ще одна перепона щодо початку перемовин про вступ України - це позиція Угорщини.

Будапешт може заветувати старт переговорів із цього питання, зокрема, через Грузію - Угорщина хоче, аби інші країни ЄС одночасно погодили затвердити статус кандидата Грузії.