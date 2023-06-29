Зеленський зустрівся із колишнім віцепрезидентом США Майком Пенсом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з ексвіцепрезидентом Сполучених Штатів Америки, сенатором Майком Пенсом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Пенсі уперше з початку повномасштабної російської агресії відвідує Україну.

Зеленський подякував сенаторові за потужну підтримку України з боку американського народу, президента США Джозефа Байдена, Конгресу та обох партій.

Також глава держави розповів Пенсу про ситуацію на полі бою, поділився українською оцінкою нещодавніх подій у РФ і того, як вони вплинуть на безпеку в регіоні та наголосив на першочерговій важливості продовження й посилення оборонної допомоги Україні з боку партнерів, зокрема артилерією та далекобійною зброєю. Президент відзначив важливість якнайшвидшої підготовки українських пілотів і надання Україні бойових літаків F-16, поділився очікуваннями від Вільнюського саміту НАТО.

За словами Зеленського, партнери мають продемонструвати рішучість і дати Україні визначеність щодо майбутнього членства.

"Це те, що мотивуватиме наших людей. І це також зброя, тільки політична. Можливо, вона навіть потужніша за ракети. Для цього ми маємо побачити своє майбутнє в НАТО", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Майк Пенс нині прибув до України і відвідав Київщину. Нещодавно в інтерв'ю телеканалу NBC він повністю підтримав продовження надання військової допомоги Україні.

До речі, на початку цього місяця Пенс подав документи для участі у президентських виборах США наступного року.