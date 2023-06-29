Столтенберга залишать на посаді генсека НАТО ще на рік, - Politico

Єнс Столтенберг залишиться генеральним секретарем НАТО ще на рік, повідомляє Politico з посиланням на чотирьох джерел, які знайомі з рішенням.

Офіційний представник США заявив, що продовження повноважень генерального секретаря є "вирішеною справою". На запитання, чи це так, високопоставлений дипломат із Західної Європи відповів "так", додавши, що це "буде оформлено наступного тижня". Інший дипломат - зі Східної Європи - та високопосадовець НАТО також підтвердили, що всередині альянсу існує консенсус щодо продовження повноважень Столтенберга.

Союзники хотіли ухвалити рішення про те, чи залишити генсека чи знайти нове керівництво до саміту 11-12 липня у Вільнюсі.

Єнс Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, очолює Альянс із 2014 року. Він заявляв, що не лобіює продовження терміну дії своїх повноважень.

Видання зазначає, що члени НТО витратили місяці на обмірковування наступника Столтенберга. Розглядали прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен та міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, перш ніж вирішили залишитись із нинішнім генеральним секретарем.

Важливу роль у цьому рішенні відіграло вторгнення Росії в Україну, оскільки низка столиць країн-членів Альянсу віддала перевагу підтримати досвідченого політика, відомого своєю обережною риторикою, у політично складний для блоку час.

"Він найкраще підходить на роль генерального секретаря, не в останню чергу з огляду на складну ситуацію у сфері безпеки, в якій ми перебуваємо. Сподіваюся, наступного тижня ми матимемо хороші новини", — сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не просувають жодного кандидата на посаду нового генерального секретаря НАТО.

З-поміж інших кандидатур ішлося, зокрема, про президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Але вона заявила, що не зацікавлена у тому, щоб стати новим генсеком НАТО.