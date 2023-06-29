"Апеляційний суд" "ЛНР" розгляне скаргу ув'язненого журналіста-військового Максима Буткевича

Так званий "Верховний суд "ЛНР" поновив термін оскарження і прийняв апеляційну скаргу захисту ув'язненого журналіста, правозахисника Максима Буткевича, повідомляють "Ґрати".

Це означає, що вирок - а це 13 років тюрми - не набув чинності.

У скарзі сторона захисту зіслалася на публікацію видання про те, що Буткевич не міг бути у Сєвєродонецьку 4 червня 2022 року і, відповідно, не міг вчинити злочин, у якому його звинувачують. Як стверджує слідство, Буткевич нібито вистрілив із гранатомета у під'їзд житлового багатоповерхового будинку, де ховалися дві жительки.

"Ґрати" з'ясували, що журналіст того дня перебував у Київській області, а у Луганську його з підрозділом передислокували не раніше 14 червня.

Тому адвокат бійця на підставі публікації попросив у скарзі скасувати вирок і закрити кримінальну справу. Наразі і скаргу, і справу Буткевича направили до Апеляційного військового суду в Московській області. Тим часом окупаційна прокуратура вимагає залишити вирок без змін.

Нагадаємо, у березні так звані верховні суди терористичних російських анклавів "ЛДНР" на окупованій частині Донбасу засудили на 13 років правозахисника та журналіста Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон. Нелегітимні суди заґратували на 8,5 та 18,5 років ще двох українців – Віктора Похозея та і Владислава Шеля.

Боєць потрапив у полон до росіян у червні 2022 року. Про полон Буткевича повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту. Стверджувалось, нібито українські військові, зокрема і Буткевич, "здалися в полон під Гірським".