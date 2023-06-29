Координаційна група подала до міжнародного суду ООН позов на Іран за збиття літака МАУ

Україна та інші учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

"Ми, члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, що представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зазначаємо, що між Іраном та Координаційною групою не було досягнуто згоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації", – йдеться у повідомленні.

Тому, як зазначається, Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" шляхом якнайшвидшого передання спору до Міжнародного Суду ООН.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року український рейс PS752 авіакомпанії МАУ збили іранські військові під час вильоту із Тегерана. Літак уразили дві іранські ракети. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, зокрема громадяни України.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи. У ньому йдеться, що причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт". У МЗС України на це відповіли, що остаточний звіт Ірану – це спроба приховати істинні причини його збиття.

У квітня 2023 року Міністерство закордонних справ України оприлюднило спільну заяву Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 щодо судових процесів в Ірані.