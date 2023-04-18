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Міжнародна координаційна група назвала "фіктивними" судові процеси в Ірані у справі авіакатастрофи літака МАУ

"Весь процес, починаючи з розслідування Іраном обставин збиття, не був неупередженим та прозорим", - йдеться у заяві країн.

Міжнародна координаційна група назвала "фіктивними" судові процеси в Ірані у справі авіакатастрофи літака МАУ
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України оприлюднило Спільну заяву Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 щодо судових процесів в Ірані.

Текст заяви розмістили на сайті МЗС.

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Як ідеться в документі, цього тижня Іран оголосив вироки у кримінальних процесах проти ймовірних винуватців збиття літака над Тегераном 8 січня 2020. Міжнародна група назвала судові процеси фіктивними і зауважила, що вони "не повинні відволікати увагу світу від невиконання Іраном своїх міжнародних зобов’язань та уникнення відповідальності за свої дії". 

"Ані судові процеси, ані вироки, оголошені цього тижня, не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв. Весь процес, починаючи з розслідування Іраном обставин збиття, не був неупередженим та прозорим", - йдеться у заяві.

Країни, громадяни яких загинули у тій авіатрощі, заявили, що "родини 176 невинних жертв все ще чекають на справедливість, яку вони заслуговують" і запевнили, до докладатимуть "усіх необхідних зусиль, допоки справедливість не буде забезпечена".

Нагадаємо, 8 січня 2020 року український рейс PS752 авіакомпанії МАУ збили іранські військові під час вильоту із Тегерана. Літак уразили дві іранські ракети. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, зокрема громадяни України.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи. У ньому йдеться, що причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт". У МЗС України на це відповіли, що остаточний звіт Ірану - це спроба приховати істинні причини його збиття.

Днями суд Ірану засудив 10 військовослужбовців сил протиповітряної оборони країни до ув'язнення.

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