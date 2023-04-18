Підозрюваний у нападі на прем'єр-міністра Японії міг “мати образу” на виборчу систему

24-річний Рюджі Кімура зберігав мовчання після того, як його заарештували на місці інциденту.

Підозрюваний у нападі з вибухівкою на прем'єр-міністра Фуміо Кісіду міг мати образу на виборчу систему та зв’язки правлячої партії з маргінальною релігією.

Про це пише kyodonews.net з посиланням на судові документи.

24-річний Рюджі Кімура зберігав мовчання після того, як його заарештували на місці інциденту.

Відповідно до записів, людина з тим же ім’ям і адресою, що й Кімура, подала позов до окружного суду Кобе в червні минулого року, вимагаючи 100 000 єн (740 доларів) відшкодування за психічну шкоду після того, як він не зміг висунути свою кандидатуру в Палату представників.

За його словами, він не міг відповідати вимогам мати щонайменше 30 років і сплатити депозит у 3 мільйони єн для участі у виборах у верхню палату, що, на його думку, порушувало Конституцію, яка гарантує рівність перед законом. Але в листопаді окружний суд відхилив справу на тій підставі, що і вікове обмеження, і депозит були розумними передумовами. Він подав апеляцію до Високого суду Осаки, і рішення буде винесено в травні цього року.

Близько 11:25 ранку в суботу Кімура кинув вибухівку в бік Кісіди з натовпу. Він перебував приблизно в 10 метрах від прем’єр-міністра, а пристрій – ймовірно саморобна бомба – приземлився приблизно в одному метрі від Кісіди.

Напад стався менше ніж через рік після того, як колишній прем'єр-міністр Сіндзо Абе був смертельно поранений у липні минулого року під час виступу в місті Нара перед виборами в Палату радників.

Нагадаємо, вибухівка, яку кинули у прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду на передвиборному мітингу в суботу, викликала тривогу щодо стану безпеки високопосадовців за кілька тижнів до того, як Японія прийматиме лідерів G7.