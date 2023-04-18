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Міністри закордонних справ країн G7 пообіцяли Росії "серйозні наслідки" в разі застосування хімічної чи ядерної зброї

Також вони застерегли від розміщення в Білорусі ядерного озброєння. 

Міністри закордонних справ країн G7 пообіцяли Росії "серйозні наслідки" в разі застосування хімічної чи ядерної зброї
Ілюстративне фото окупантів
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ країн Group of 7 засудили "безвідповідальну ядерну риторику Росії" та її плани розмістити ядерне озброєння в Білорусі. Глави МЗС вважають цей намір неприйнятним, пише The Guardian із посиланням на заяву за результатами триденної зустрічі в Японії.

"Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки", – попередили вони. 

G7 також закликала Китай діяти як відповідальний член міжнародної спільноти. Крім того, МЗС пообіцяли блокувати російські активи доти, доки триває війна в Україні. 

Нагадаємо, Росія заявила про намір розмістити в Білорусі ядерне озброєння. Якщо план реалізують, Путін порушить Договір про нерозповсюдження. 

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