США звинувачують Китай у використанні “поліцейської дільниці” для шпигування та переслідування дисидентів

Міністерство юстиції США оголосило про три випадки, які свідчать про зухвалу діяльність КНР.

Міністерство юстиції США звинувачує китайську владу у використанні “поліцейської дільниці” для шпигування та переслідування дисидентів.

Про це повідомляє ABC News.

“Міністерство юстиції оголосило про три випадки, які свідчать про більш зухвалу діяльність Китаю всередині США після суперечки щодо шпигунської повітряної кулі”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, китайські співробітники служби безпеки нібито шпигували за дзвінками в Zoom, а потім переслідували китайських учасників дисидентів, визначених як мішені.

Наразі десятьох китайських чиновників звинуватили в змові разом із співробітником телекомунікаційної компанії. За даними джерел ABC News, цією компанією є Zoom.

Ще у одному із випадків, за яким обвинувачуються та заарештовані двоє осіб, китайські співробітники служби безпеки нібито створили “поліцейську станцію” в Нью-Йорку та використовували її як базу операцій для шпигування, кооптації або залякування китайських дисидентів.

“Це просто обурливо, що Міністерство громадської безпеки Китаю вважає, що йому вдасться створити секретну, нелегальну поліцейську станцію на території США, щоб допомогти його зусиллям експортувати репресії та підірвати наше верховенство права”, - сказав виконуючий обов’язки помічника директора Курт Ронноу.

Також Мін'юст оголосив звинувачення проти 34 членів спеціалізованого підрозділу в Китаї, який нібито створив фальшиві облікові записи в соціальних мережах, зокрема в Twitter, щоб переслідувати китайських дисидентів у США та сприяти пропаганді з Китаю.

Нагадаємо, декілька днів тому США запровадили санкції проти китайських компаній, які вважає причетними до допомоги РФ. Китайська влада поскаржилися на це і заявила, що таке рішення негативно вплине на стабільність глобальних ланцюгів поставок.