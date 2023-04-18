Болгарія готується завтра призупинити ввезення сільгосппродукції з України

Коли тиск на болгарських фермерів ослабне, заборона на імпорт може бути змінена.

Болгарія готується призупинити із 19 квітня ввезення з України низки товарів на невизначений термін.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра сільського господарства Явор Гечев, передає БТА.

18 квітня відбулася зустріч із болгарськими фермерами. За її підсумками Міністерство сільського господарства вирішило звернутися до Міністерства економіки з пропозицією тимчасово призупинити в односторонньому порядку ввезення низки товарів з України. Відповідне рішення болгарський уряд має ухвалити завтра.

"Ми думаємо, що це буде сильним сигналом для Європи, тому що Європа не може просто слухати держави, вона повинна вживати заходів", - сказав Гечев.

Очільник відомства зауважив, що з боку України "створюється недобросовісна конкуренція". Та коли тиск на болгарських фермерів ослабне, заборону на імпорт можуть змінити.

Гечев додав, що проблема не лише з пшеницею, а й з іншими культурами, наприклад, із соняшником. Він зазначив, що імпортовані з України продукти харчування підлягають додатковому фітосанітарному контролю для їхнього безпечного утримання.

"Якщо ми не припинимо імпорт, все, що йде для Польщі та Угорщини, практично потрапить до Румунії та Болгарії. Тобто якщо ми зараз не зупинимо наплив нарівні з іншими колегами, коридори фактично змістяться. Я очікую, що в Брюсселі зрозуміють, що в цьому випадку важлива не фінансова компенсація, а важлива інша солідарність, однакова для всіх фермерів", - зауважив виконувач обов'язків міністра сільського господарства Болгарії.

Нагадаємо, раніше повідомляло, що за прикладом Польщі та Угорщини Болгарія обговорює запровадження заборони на імпорт зерна з України.

Тим часом Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту продовольства. Зараз український уряд очікує офіційну комунікацію від польської сторони щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі.