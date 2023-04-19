Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У конкурсі Горовиця бере участь російський піаніст, що служив у армії РФ після 2014 року (оновлено)
У конкурсі Горовиця бере участь російський піаніст, що служив у армії РФ після 2014 року (оновлено)
На следующей неделе в Раде создадут пропрезидентскую группу "Наша Украина"
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
ГоловнаСвіт

Усередині 2023-го Індія матиме більше мешканців, ніж Китай, − ООН

Різниця буде становити 3 млн людей.

Усередині 2023-го Індія матиме більше мешканців, ніж Китай, − ООН
Індія, 11 липня 2022 року
Фото: ЕРА/UPG

Індія, згідно з підрахунками ООН, усередині цього року має стати найбільш густонаселеною нацією у світі, обігнавши Китай на 3 мільйони мешканців. Раніше в організації говорили, що це має статися у квітні.

Про це пише Reuters.

Цього року кількість населення Індії оцінюється в 1,46 мільярда проти 1,43 мільярда в Китаї.

Сполучені Штати перебувають на третьому місці з 340 мільйонами населення.

Представники ООН з питань населення заявили, що неможливо визначити точну дату через невизначеність даних з Індії та Китаю, оскільки останній перепис населення Індії проводився в 2011 році, а наступний, який мав відбутися в 2021 році, відклали через пандемію COVID-19.

“Попри те, що на обидві країни припадатиме більше третини світового населення, що обраховується у 8,045 мільярдів, зростання населення в обох сповільнюється, хоча в Китаї набагато швидше, ніж в Індії”, − зазначає видання.

Минулого року населення Китаю скоротилося вперше за шість десятиліть − історичний поворот, який, як очікується, започаткує тривалий період зменшення кількості громадян, що матиме серйозні наслідки для економіки країни та світу.

Згідно з урядовими даними, річний приріст населення Індії з 2011 року становив у середньому 1,2% проти 1,7% за попереднє десятиліття.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Опитування громадськості, проведене Фондом ООН у галузі народонаселення, показало, що в Індії, Бразилії, Єгипті та Нігерії поширена думка, що населення кожної країни “було надто великим, а рівень народжуваності був занадто високим” .

Представник групи “Фонд народонаселення Індії” Пунам Муттреджа зазначив, що Індія вжила багато правильних заходів у боротьбі зі зростанням населення.

“Водночас ми повинні переконатися, що дівчат і жінок не підштовхують до ранніх шлюбів і вагітності, що обмежує їхні прагнення”, − йдеться в заяві вона.

Нагадаємо, Всеукраїнський перепис населення, який планували провести у 2023 році, відбудеться після закінчення війни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies