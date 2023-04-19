Усередині 2023-го Індія матиме більше мешканців, ніж Китай, − ООН

Індія, згідно з підрахунками ООН, усередині цього року має стати найбільш густонаселеною нацією у світі, обігнавши Китай на 3 мільйони мешканців. Раніше в організації говорили, що це має статися у квітні.

Про це пише Reuters.

Цього року кількість населення Індії оцінюється в 1,46 мільярда проти 1,43 мільярда в Китаї.

Сполучені Штати перебувають на третьому місці з 340 мільйонами населення.

Представники ООН з питань населення заявили, що неможливо визначити точну дату через невизначеність даних з Індії та Китаю, оскільки останній перепис населення Індії проводився в 2011 році, а наступний, який мав відбутися в 2021 році, відклали через пандемію COVID-19.

“Попри те, що на обидві країни припадатиме більше третини світового населення, що обраховується у 8,045 мільярдів, зростання населення в обох сповільнюється, хоча в Китаї набагато швидше, ніж в Індії”, − зазначає видання.

Минулого року населення Китаю скоротилося вперше за шість десятиліть − історичний поворот, який, як очікується, започаткує тривалий період зменшення кількості громадян, що матиме серйозні наслідки для економіки країни та світу.

Згідно з урядовими даними, річний приріст населення Індії з 2011 року становив у середньому 1,2% проти 1,7% за попереднє десятиліття.

Опитування громадськості, проведене Фондом ООН у галузі народонаселення, показало, що в Індії, Бразилії, Єгипті та Нігерії поширена думка, що населення кожної країни “було надто великим, а рівень народжуваності був занадто високим” .

Представник групи “Фонд народонаселення Індії” Пунам Муттреджа зазначив, що Індія вжила багато правильних заходів у боротьбі зі зростанням населення.

“Водночас ми повинні переконатися, що дівчат і жінок не підштовхують до ранніх шлюбів і вагітності, що обмежує їхні прагнення”, − йдеться в заяві вона.

Нагадаємо, Всеукраїнський перепис населення, який планували провести у 2023 році, відбудеться після закінчення війни.