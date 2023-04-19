Росія через санкції відчуває брак технологій і шукає їх поповнення в КНР, хоча занепокоєна залежністю від Пекіна, – Bloomberg

Росіяни загнали себе в глухий кут, оскільки мають самостійно амбіції виробляти технології, але через санкції втратили доступ до компонентів.

Російські високопосадовці занепокоєні ризиком стати занадто залежними від китайських технологій, оскільки західні санкції урвали їх постачання з ЄС та США, пише Bloomberg.

При цьому вони визнають, що без сторонньої допомоги не можуть створити необхідні їм технології. У написаному 10 місяців тому документі з оцінкою ситуації російського міністерства цифрового розвитку, комунікацій та медіа йшлося про занепокоєння тим, що деякі китайські компанії, як Huawei Technologies Co. Ltd., можуть стати домінантними на російському ринку та нести загрозу інформаційній безпеці та мережам.

Європейські чиновники, знайомі з документом, вважають, що Росія загнала себе в кут, оскільки вона намагається виробляти передові технології всередині країни, але за своє вторгнення в Україну була відрізана від зовнішніх ринків. У звіті, складеному влітку 2022 року, чіпи, мережеві пристрої та електроніка виділяються як зони особливої вразливості. Відтоді, за даними Bloomberg, російській владі вдалося імпортувати деякі підсанкційні американські та європейські компоненти через треті країни, зокрема через материковий Китай і Гонконг. Але США та ЄС посилюють зусилля щодо дотримання своїх торговельних обмежень, припускаючи, що закупівля передових технологій може стати складнішою.

Європейські чиновники сказали, що документ був поширений між кількома людьми в генеральному штабі збройних сил Росії, а також деякими членами Ради Безпеки, що очолюється президентом РФ Путіним.

Міністерський аналіз також підкреслює одну з багатьох стратегічних витрат, яких зазнав Кремль через розрив більшості економічних звʼязків з ЄС і США – Китай зміг збільшити важелі впливу.

За даними посадовців, Росія намагалася отримати з Китаю кілька технологій, таких як радіоелектроніка, маршрутизатори, базові станції, мікроелектроніка, чіпи та матеріали, що використовуються в напівпровідниках. Хоча офіційні особи заявили, що в документі не згадується зброя, США вжили санкцій проти кількох китайських компаній за постачання компонентів і товарів, які можуть використовуватися у військових цілях в Україні. Досі немає жодних ознак прямої військової підтримки Росії з боку Китаю, а США та їхні союзники впевнені, що вони зможуть виявити будь-яке переміщення значної військової техніки з Китаю, сказав європейський дипломат, знайомий з цією оцінкою.

За словами людей, знайомих з документом, Росія підготувала для китайських офіційних осіб перелік потреб, зокрема обладнання, яке використовується для зв’язку, мереж, телерадіомовлення та центрів обробки даних. Російські офіційні особи все ще мають амбіції самостійно виробляти критично важливе обладнання. Співрозмовники Bloomberg кажуть, що документ свідчить про те, що росіяни стурбовані тим, що їхня залежність від Китаю також може стримувати їхню вітчизняну промисловість. Тим не менш, російські військові багато років тому почали намагатися замінити компоненти іноземного виробництва деталями місцевого виробництва у своїх системах озброєнь, і ці зусилля здебільшого провалилися.

Нагадаємо, декілька днів тому США запровадили санкції проти китайських компаній, які вважає причетними до допомоги РФ. Китайська влада поскаржилися на це і заявила, що таке рішення негативно вплине на стабільність глобальних ланцюгів поставок.