NASA відкинуло можливість падіння їхнього супутника в Києві минулої ночі

У момент, коли кияни спостерігали за світінням, супутник все ще був на орбіті.

Зелені спалахи невідомого походження, що вчора були в Києві та області, не можуть бути повʼязані із падінням супутника NASA, про яке космічне агентство попереджало напередодні. Супутник все ще був на орбіті, пише BBC із посиланням на посадовців.

Цього тижня космічне агентство США оголосило, що знятий з експлуатації супутник RHESSI вагою 300 кг знову увійде в атмосферу в середу. Упадуть не всі 300 кілограмів, а лише ті частини, які не згорять. RHESSI, який використовувався для спостереження за сонячними спалахами, був запущений на низьку навколоземну орбіту в 2002 році і виведений з експлуатації в 2018 році.

Але Роб Маргетта з Управління комунікацій NASA сказав BBC, що супутник все ще перебував на орбіті в той час, коли спостерігали спалах, а падіння мало відбутися вночі. NASA і Міністерство оборони США продовжують стежити за RHESSI, додав він.

Учора близько 22 години небо над Києвом і околицями освітилися зеленим світлом, деякі користувачі соцмереж писали про почутий вибух. Після цього залунала тривога. Повітряні сили повідомили, що світло могло бути повʼязаним із падінням супутника чи метеорита. Ці дані уточнюються.