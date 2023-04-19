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В небі Київщині виявили повітряну ціль, - КОВА

Подробиці наразі не повідомляються.

В небі Київщині виявили повітряну ціль, - КОВА
Фото: Dárek pro Putina

В небі над Київською областю виявили повітряну ціль. Сили ППО перебувають напоготові.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не публікуйте в мережу”, - закликала влада Київщини.

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Також повітряну тривогу оголосили в Києві. 

“Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!” - закликали містян в КМДА.

Нагадаємо, уночі 19 квітня російські військові атакували Одеську область дронами-камікадзе типу Shahed-136. 10 з 12 безпілотників знищили військові зенітної ракетної Одеської бригади ПК “Південь”. 

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