В небі Київщині виявили повітряну ціль, - КОВА

В небі над Київською областю виявили повітряну ціль. Сили ППО перебувають напоготові.
Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.
“Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не публікуйте в мережу”, - закликала влада Київщини.
Також повітряну тривогу оголосили в Києві.
“Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!” - закликали містян в КМДА.
Нагадаємо, уночі 19 квітня російські військові атакували Одеську область дронами-камікадзе типу Shahed-136. 10 з 12 безпілотників знищили військові зенітної ракетної Одеської бригади ПК “Південь”.