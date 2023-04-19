Окупанти випустили майже сім десятків снарядів із важкої артилерії та РСЗВ.

Російські війська обстріляли з важкої артилерії та РСЗВ Червоногригорівську громаду Нікопольського району, розбито 34 сонячні батареї.

Про це повідомив у Телеграм голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Майже сім десятків снарядів із важкої артилерії та РСЗВ. Саме стільки агресор спрямував по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Пошкоджено приватне підприємство та розбито 34 сонячні панелі. Обійшлося без жертв", - написав він.

Крім цього, як повідомив Лисак, "у Великомихайлівській громаді Синельниківського району пошкоджено 2 адміністративні будівлі та автомобіль".

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що у вівторок, 18 квітня, росіяни обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області та пошкодили місцеве підприємство.