Водій однієї з вантажівок не дотримався дистанції.

На трасі Одеса – Рені за участі трьох вантажівок сталася ДТП, де травми різного ступеня отримали двоє дорослих та дитина.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області.

«Зіштовхнулися три вантажні автомобілі DAF, Scania та Volvo. За попередньою інформацією, водій першого транспортного засобу не дотримався дистанції і допустив зіткнення з другим автомобілем, який рухався у попутному напрямку, а далі виїхав на зустрічну смугу і там зіштовхнувся з третьою вантажівкою», - йдеться у повідомленні.

Наразі на ділянці дороги між селами Старокозаче та Монаші патрульні поліцейські забезпечують реверсний рух транспортних засобів однією смугою.

У поліції повідомили, що внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали пасажирки DAF – 23-річна жінка та її донька 2022 року народження, а також 30-річний водій Volvo. Їх медики доправили до лікарні. Двоє інших керманичів залишилися на місці події.

Нагадаємо, що унаслідок ДТП, яке сталося 8 квітня у Молдові, п’ятеро громадян України отримали легкі тілесні ушкодження, загрози їхньому життю немає.