Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаСуспільствоПодії

На трасі Одеса - Рені зіштовхнулися три вантажівки

Водій однієї з вантажівок не дотримався дистанції.

На трасі Одеса - Рені зіштовхнулися три вантажівки
Фото: Нацполіція

На трасі Одеса – Рені за участі трьох вантажівок сталася ДТП, де травми різного ступеня отримали двоє дорослих та дитина.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області.

«Зіштовхнулися три вантажні автомобілі DAF, Scania та Volvo. За попередньою інформацією, водій першого транспортного засобу не дотримався дистанції і допустив зіткнення з другим автомобілем, який рухався у попутному напрямку, а далі виїхав на зустрічну смугу і там зіштовхнувся з третьою вантажівкою», - йдеться у повідомленні.

Наразі на ділянці дороги між селами Старокозаче та Монаші патрульні поліцейські забезпечують реверсний рух транспортних засобів однією смугою.

У поліції повідомили, що внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали пасажирки DAF – 23-річна жінка та її донька 2022 року народження, а також 30-річний водій Volvo. Їх медики доправили до лікарні. Двоє інших керманичів залишилися на місці події.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що унаслідок ДТП, яке сталося 8 квітня у Молдові, п’ятеро громадян України отримали легкі тілесні ушкодження, загрози їхньому життю немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies