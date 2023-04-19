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Уночі українські військові знищили 10 "Шахедів" над Одещиною

Є влучання в об’єкт громадської інфраструктури.

Уночі українські військові знищили 10 "Шахедів" над Одещиною
Фото: ОК "Південь"

Уночі 19 квітня російські військові атакували Одеську область дронами-камікадзе типу Shahed-136. 10 з 12 безпілотників знищили військові зенітної ракетної Одеської бригади ПК “Південь”. 

Про це повідомляє у Facebook Одеська районна військова адміністрація.

“Завдяки вдалій роботі наших сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучання по об’єкту громадської інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” знищили 10 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Пожежу рятувальні служби ліквідували. Постраждалих немає. 

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Нагадаємо, учора ввечері українські захисники збили шість безпілотників Shahed 131/136 та один дрон "Орлан-10". 

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